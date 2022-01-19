فتاة تتعرض لسرقة طعامها من الثلاجة يوميا وتبتكر حيلة طريفة لضبط السارق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لوقت طويل تعرضت فتاة عشرينية لموقف أثار حفيظتها وغضبها بعض الشيء، بعد اكتشاف اختفاء طعامها من ثلاجتها وسرقته بشكل يومي، لذلك قررت وضع كاميرا خفية صغيرة داخل الثلاجة لتكتشف من هو السارق.

شكوك من الفتاة نحو صديقتها

وكانت الفتاة البريطانية صاحبة الـ20 عامًا، تشك نحو إحدى صديقاتها والتي تقيم معها بالمنزل رفقة اثنتين آخريات، بأنها من تقوم بسرقة طعامها من الثلاجة، لذلك قررت تركيب كاميرا خفية صغيرة كي تتأكد من اشتباهها بها، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ووصفت الفتاة العشرينية الأمر بأنه محبط ولا يُصدق، فضلًا عن كشفها عن كيفية قيامها بتركيب الكاميرا داخل الثلاجة وضبط السارق متلبسًا، ومن ثم تأكدت من أن من يقوم بالأمر هي صديقتها التي ارتابت بها من قبل، وعندما واجهتها انفعلت عليها السارقة بحجة أنها انتهكت خصوصياتها.

وسرعان ما اتجهت الفتاة البريطانية إلى موقع الاستفتاءات والتساؤلات الشهير Reddit، وشرحت تفاصيل الواقعة به، وتساءلت حول من هو المخطئ من وجهات نظر المتابعين، إذ قال البعض إن الغاية تبرر الوسيلة، وكان لا بد من القيام بتلك الحيلة كي تضبط السارق، فيما زعم آخرون بأن الفتاة أخطأت في بداية الأمر عندما قبلت بمسكن صديقاتها معها.

وخلال تصريحاتها قالت الفتاة إنهم لديهم ثلاجة مشتركة، ولكل منهن رف تضع عليه أغراضها، لكنها لاحظت أن طعامها يتم فقدانه باستمرار، قائلة: «أرى عدة مرات في الأسبوع أن جزءًا كبيرًا من طعامي والحليب الخاص بي اختفى، إنه أمر محبط بشكل لا يصدق، كما أنه يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا للغاية عند شراء أطعمة أخرى، وعند طرح سؤالي عليهن جميعهن أنكر الأمر، لذلك كان يجب عليّ وضع هذه الكاميرا لضبط السارق».

وتابعت الفتاة البريطانية إنها منذ ذلك الحين لم تكن قادرة على الشعور بالأمان في منزلها مرة أخرى.