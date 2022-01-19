الامارات | مصر.. وفاة أكبر طالب دكتوراه عربي.. نال الماجستير في الـ 85 من العمر

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. وفاة أكبر طالب دكتوراه عربي.. نال الماجستير في الـ 85 من العمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي حسني هداهد، الذي يعتبر أكبر طالب دكتوراه في مصر والعالم العربي عن 85 عاما، حيث كان أكبر الحاصلين علي الماجستير رغم بلوغه سن الـ83 عاما وخروجه على المعاش منذ 1988.



وكان الراحل بحسب عدد من الصحف المحلية، يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه خلال شهر مارس القادم، بعد حصوله على الماجستير من جامعة المنصورة في اللغة العربية في الأدب في العصر العباسي الثاني «لأحد الشعراء الذين لم ينالوا شهرة وهو الشاعر نصر بن أحمد البصري الشهير بالخبر أرزي».

حصل الراحل على دبلوم المعلمين وتدرج في عمله حتى عين مديرا للإدارة التعليمية بمنيا القمح، وفي عام 2014 التحق بكلية الآداب جامعة طنطا قسم اللغة العربية وحصل على تقدير جيد مرتفع وبعد نهاية الدراسة الجامعية حصل على الدراسات العليا ثم درجة الماجستير.

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