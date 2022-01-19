التقشير بملح البحر.. سر جمال وشباب بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن التقشير بملح البحر يعد بمثابة سر جمال البشرة؛ حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة تشع شبابا وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن ملح البحر يعمل على تنظيف المسام بعمق وإزالة قشور الجلد الميتة، كما أنه يعمل على تنشيط سريان الدم وتجديد خلايا البشرة، ومن ثم الحصول على بشرة خالية من الشوائب كالبثور، وتزهو بلون وردي مفعم بالرقة، وتتسم بملمس مخملي ينطق بالأنوثة.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم التقشير بملح البحر في التخلص من التوتر العصبي، ومن ثم الشعور بالاسترخاء والانتعاش.

وأشارت "أبوتيكن أومشاو" إلى أنه لا يجوز إجراء التقشير بملح البحر بمعدل يزيد عن مرتين في الأسبوع. وفي حالة البشرة الجافة، يكفي إجراء التقشير بملح البحر بمعدل مرة واحدة في الأسبوع، ثم استخدام كريم مرطب.

وفي حالة المعاناة من إصابات في الجلد، فمن الأفضل تجنب إجراء التقشير بملح البحر. أما في حالة المعاناة من أحد الأمراض الجلدية، فيجب استشارة الطبيب المعالج قبل إجراء التقشير بملح البحر.