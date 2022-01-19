«مش هتستغني عنه».. 8 فوائد لمعجون الأسنان: تنظيف الزجاج وتلميع المجوهرات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

معجون الأسنان من الأدوات الشخصية التي تستعمل بشكل يومي لتنظيف الأسنان، والغريب أن استعماله لا يقتصر على ذلك فقط، بل يمكن استخدامه في أشياء أخرى متعلقة بنظافة المنزل، بسبب احتوائه على مواد كيميائية تفي بهذا الغرض، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي، مجموعة متنوعة لاستعمال معجون الأسنان بشكل غير تقليدي وفقا للموقع الأمريكي المعني بالمرأة «healthy women».

استخدامات مختلفة لمعجون الأسنان

تنظيف الأحذية الجلد

يمكن استعمال معجون الأسنان لتنظيف الأحذية المصنوعة من الجلد، من خلال وضع القليل منه على قماشة وفرك الحذاء بلطف.

تنظيف الزجاج

احضري إسفنجة وضعي القليل من معجون الأسنان، وقومي بفرج الزجاج بحركات دائرية، ثم أحضري قطعة قماش مبللة للتخلص من بقايا المعجون.

إزالة الحبر من الحوائط

معجون الأسنان حل سحري وفعال لإزالة الحبر وأقلام التلوين من الحوائط، كل ما عليك عمله إحضار قطعة قماشة وضعي القليل من معجون الأسنان، وافركي الجزئية المراد تنظيفها، ثم اشطفيها بقطعة أخرى من القماش المبلل وستبهرك النتائج.

تنظيف الأحذية البيضاء

الأحذية البيضاء دائما ما تتعرض للاتساخ، ويمكن حل المشكلة من خلال إحضار قطعة من القماش بها القليل من معجون الأسنان، وامسحي الحذاء ثم نظفيه بقطعة قماش مبللة.

تنظيف الألماس

يمكن استعمال معجون الأسنان لتنظيف المجوهرات المصنوعة من الألماس، من خلال وضع القليل من المعجون على فرشاة وافركي القطعة، ثم نظفيها بقطعة من القماش المبلل بالماء.

تنظيف المكواة

استعمال معجون الأسنان لتنظيف المكواة أمر يفي بالغرض، ضعي القليل من المعجون على المكواة ثم امسحيها بقطعة قماش مبللة.

التخلص من روائح الأحواض الكريهة

ضعي القليل من معجون الأسنان داخل الحوض، وافركيه بإسفنجة خاصة بالتنظيف ثم اسكبي الكثير من المياه لإزالة المعجون، وبذلك ستتمكنين من إزالة الروائح المزعجة.

إزالة بقع السجاد

للتخلص من بقع السجاد الصعبة قومي بوضع القليل من المعجون على السجاد، وافركي المنطقة المستخة بالفرشاة، وتخلصي من بقايا المعجون بقماش مبلل.