خبيرة تغذية تحذر من طعام شائع على وجبة الإفطار: يسبب كوارث (صور)

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من التحذيرات يحرص على الحديث عنها الأطباء سواء داخل مصر وخارجها، فيما يخص تناول الأطعمة التي تضر بالصحة مثل تناول شطائر الزبدة والجبن، خلال وجبة الإفطار، لما لها من خطورة كبيرة على الصحة، إذ قال طبيب روسي مختص في أمراض الجهاز الهضمي، بإن تناولها يوميا يزيد العبء على البنكرياس ويحدث مشاكل كبيرة فيه.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، تحدثت عن خطورة تناول شطائر الزبدة والجبن، خلال فترة الصباح، وخطورتها على البنكرياس، إذ تقول التهاب البنكرياس يحدث في حالتين، اولهما حدوث ارتفاع في دهون الدم، نتيجة السمنة أو الأطعمة الخاطئة التي لا تتناسب مع طبيعة الجسم وذات الدهون العالية والتي يترتب عليها مشكلات في القلب، التهاب في البنكرياس ومشكلات عديدة به، ومن ضمن الأسباب الأخرى هي الإفراط في تناول الكحوليات.

وبالنسبة للدهون التي يتناولها البعض، قالت ، خلال حديثها لـ هُن»، إنه لا يجوز تناول الحلويات أو أغذية مقلية أو كمية دهون عالية في الصباح، لابد من تناول طعام متوازن وبخاصة الألبان كاملة الدسم وليست خالية الدسم، للاستفادة من الفيتامينات الذائبة في الدهون الموجودة في الزبادي والجبن كاملين الدسم، والتي تؤدي لنقص فيتامين د، والتي يترتب عليها معاناة كبيرة عند البعض.

خطورة تناول شطائر الزبدة والجبن في الصباح

وفيما يخص تناول الزبدة في فترة الصباح، قالت خبيرة التغذية، إنها لا تعتبر عادة سيئة ولكن إذا ترتب عليها عمل نشاط جثماني، فلابد ألا تزيد الكمية عن 5 جرام، ويترتب عليها عدم تناول دهون أو أطعمة مقلية، فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للحرق فضلا عن كونها غنية بالفيتامينات والكالسيوم والقيمة الغذائية العالية:« الزبدة البرتقالية أفضل من الزبدة البيضاء».

عادات ضارة وأطعمة تضر بالصحة

وفيما يخص المخبوزات المصنوعة من الزبدة والمحشية بالجبن مثل الكرواسون، قالت خبيرة التغذية، يُفضل عدم تناول المخبوزات خلال فترة الصباح، لانها تحتوي على نسبة عالية من السكروالمؤشر الجلايسيمي، أي ترفع نسبة سكر الدم بشكل سريع ما يترتب عليه الشعور بالجوع، فضلا عن مشاكل كبيرة في السمنة، والسعرات الحرارية عالية:«ممكن خلال فترة الصبح تناول التوست البني مع الجبن، أو عيش بلدي أو قطعة زبدة، إنما تناول المخبوزات بوجه عام من العادات الغذائية الخاطئة، وينصح بتناولها في فترة ما بعد الغذاء».