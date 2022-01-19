الامارات | وفاة مفاجئة لـ"عروس" مصرية في شهر العسل.. والزوج يكشف التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مفاجئة لـ"عروس" مصرية في شهر العسل.. والزوج يكشف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بمصر، لوفاة عروس بعد مرور نحو شهر من زفافها، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء.

وقال زوج العروس المتوفية، مصطفي صلاح حسب صحيفة اليوم السابع، أن زوجته رقية عبدالوهاب (27 سنة) توفيت بعد مرور نحو 33 يوما على زفافها إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية ، نتيجة غيوبية سكر.

ولفت إلى أنه تم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها وتم احتجازها في العناية المركزة لتلقي العلاج إلا أنها توفيت بعد مرور عدة أيام.

ووصف وفاتها بـ"الصدمة" مؤكدا أنها كنت تمتاز بحسن الخلق ومضى قائلا: "رحيلها وجع قلبي.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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