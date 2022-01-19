بعد علاج سرطان الثدي.. هكذا تتجنبين الوذمة اللمفاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن خطر نشوء الوذمة اللمفاوية يرتفع بعد علاج سرطان الثدي؛ نظرا لأنه غالبا ما يتم استئصال العقد اللمفاوية مع الورم أيضا، ما يؤدي بدوره إلى تكدس السائل اللمفاوي في الأنسجة.

وأضافت الجمعية أن البدانة تعزز من فرص نشوء الوذمة اللمفاوية بعد علاج سرطان الثدي، مشيرة إلى إمكانية مواجهة ذلك من خلال إنقاص الوزن والمواظبة على ممارسة الرياضة؛ حيث تدعم الرياضة حركية الدورة الدموية والغدد اللمفاوية.

وأكدت الجمعية أن التمارين المائية تعد مناسبة جدا لهذا الغرض؛ نظرا لأن الماء يتمتع بتأثير ضغط لطيف على موضع الجراحة.