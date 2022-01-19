التأثيرات السلبية على جسدك عند الحرمان من النوم.. تجنب حدوثها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد النوم أمرًا أساسيًا ومهمًا للفرد إذ أنه من عوامل المساعدة على استمرار الحياة اليومية، والحفاظ على الصحة الجسدية، لكن يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض الحرمان من النوم التي تستمر من بضعة ساعات وقد تصل إلى عدة أيام، وما يغفل عنه العديد من الأشخاص هي التأثيرات السلبية للحرمان من النوم.

ووفق ما عرض موقع healthline العالمي المعني بالصحة، تلك الآثار السلبية المترتبة على الحرمان من النوم لأوقات طويلة، وهي:

1- الجهاز العصبي المركزي

جهازك العصبي المركزي هو طريق توصيل المعلومات الرئيسي السريع لجسمك، لذلك يعد النوم ضروري للحفاظ على عمله بشكل صحيح، لكن الأرق المزمن يمكن أن يعطل الطريقة التي يرسل بها جسمك عادة المعلومات ويعالجها.

كما يؤدي الحرمان من النوم إلى إرهاق دماغك، فلا يمكنه أداء واجباته أيضًا، وقد تجد أيضًا صعوبة في التركيز أو تعلم أشياء جديدة.

2- القدرات العقلية

يؤثر الحرمان من النوم أيضًا سلبًا على قدراتك العقلية وحالتك العاطفية، وقد تتعرض للتقلبات المزاجية بصورة كبيرة.

3- الشعور بالهلوسة

إذا استمر الحرمان من النوم لفترة طويلة، فقد تبدأ في الشعور بالهلوسة، ورؤية أو سماع أشياء غير موجودة بالفعل.

4- الجهاز التنفسي

يمكن أن يعرضك الحرمان من النوم للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وأيضًا تفاقم أمراض الجهاز التنفسي الموجودة، مثل أمراض الرئة المزمنة.

5- زيادة الوزن

إلى جانب تناول الكثير من الطعام وعدم ممارسة الرياضة، فإن الحرمان من النوم هو عامل خطر آخر لزيادة الوزن والسمنة، حيث يؤثر النوم على مستويات هرمونين اللبتين والجريلين، اللذين يتحكمان في الشعور بالجوع والامتلاء.

6- القلب والأوعية الدموية

يؤثر النوم على العمليات التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الالتهاب.