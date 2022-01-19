الامارات | طعن فتاة بآلة حادة في مشاجرة بين نساء في الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن طعن فتاة بآلة حادة في مشاجرة بين نساء في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدت مشاجرة وقعت بين ثلاث نساء من جنسيات عربية في الأردن، إلى تعرض إحدى الفتيات للطعن بأداة حادة.

وقال مصدر أمني أردني، لوكالة "عمون"، إن مشاجرة وقعت في منطقة شارع بسمان بوسط البلد، بين ثلاث فتيات من جنسيات عربية، نتجت عنها إصابة إحدى أطراف المشاجرة بالطعن بواسطة أداة حادة، مشيرا إلى أنه تم إسعافها إلى مستشفى البشير وحالتها العامة متوسطة.

وأكد المصدر، أن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض على الفتاتين الأخريين، وما زال تحقيق جاريا معهما حسب "عمون".

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