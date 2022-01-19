7 فوائد مذهلة للسبانخ ستجبرك على تناولها: بتخسس وتمنع حب الشباب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تستخدم السبانخ من قبل دول مختلفة في العالم، وذلك لسهولة وضعها في أي نظام غذائي، فهي رخيصة وسهلة التحضير، وبالرغم من فوائدها الكثيرة للبشرة، وللعظام، والصحة العامة، الا أن الكثيرين لا يفضلون تناولها، لذلك تقدم «هن» أهم فوائد السبانخ التي ستجعلك حتما تبداء في تناولها وفق موقع pharmeasy.

أهم فوائد السبانخ للصحة العامة

تساعد في الحفاظ على صحة العظام

تحتوي على فيتامين K الذي يساعد في صحة العظام، كما أنه يحسن امتصاص الجسم للكالسيوم، حيث تحتوي على 250 مللي جرام من الكالسيوم في الكوب الواحد، وهذا ما يحتاجه إليه العظام والأسنان.

تساعد في إنقاص الوزن

أوراق السبانخ منخفضة السعرات الحرارية وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن، كما أنها تحتوي على الكميات كبيرة من الألياف تساعد في الهضم الجيد، وتنظم مستوي السكر في الدم وتمنع الإمساك، وتقلل الشهية فتجعلك تشعر بالشبع، لذا إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي سيساعدك بطرق مختلفة.

تحافظ على الدماغ يعمل بشكل طبيعي

يساعد تناولها بشكل يومي في الحفاظ على نشاط عقلك ويمكّنك من التفكير بذكاء، حيث تحتوي على فيتامين ك، والذي يساعد على صحة الجهاز العصبي ويساعد أيضا في الحفاظ على السلوك الطبيعي.

تمنع فقر الدم

تحتوي السبانخ على مصدر كبير من الحديد الذي يمكن أن يحميك من الإصابة بفقر الدم، وهو مفيد أيضا للنساء في فترة الحيض، ويعزز الطاقة في الجسم، وأيضا يساعد في نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم.

تمنحك بشرة خالية من العيوب

السبانخ تعطي الكمية المناسبة من العناصر التي يمكن أن تفيد البشرة، فهي تحتوي على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ و فيتامين ك الذي يلعب دورا هاما في صحة الجلد.

تمنع حب الشباب

تناول السبانخ يخفف من الالتهاب في البشرة ويقلل من حب الشباب، يمكنك استخدامها عن طريق تحضير قناع للوجه من معجون السبانخ وإضافة الماء، ثم طبقية على وجهك وانتظري لمدة 20 دقيقة، سيقلل الالتهاب في بشرتك وسيزيل الأوساخ والزيوت الزائدة التي تسبب في ظهور حب الشباب.

تكافح الشيخوخة

تحتوي السبانخ على مضادات أكسدة تعمل على منع مسببات الشيخوخة المبكرة، فتناولها بشكل منتظم سيجدد بشرتك ويمنحها اشراقة ويجعلك أصغر سنا وبصحة جيدة.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة آمال فتحي استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن» إن السبانخ مفيدة جدا للجسم، فهي غنية بالبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد، مما يساعد في للوقاية من الانيميا، ولكنها تحتوي علي مادة الأكسالات بنسبة عالية والتي ممكن أن تؤثر علي الاشخاص الذين يعانون من الحصوات أو تعب في المفاصل.