وصلة رقص جديدة لفيفي عبده في المنزل على «إنستجرام».. وجمهورها: «ممكن اسم الديزاينر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على نغمات «بحبك» للفنان نبيل شعيل، شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بصور ووصلات رقص في الأماكن المختلفة، إذ نشرت مقطع فيديو جديد لها في أحدث الظهور.

وصلة رقص جديدة للفنانة فيفي عبده

وظهرت فيفي عبده، في المقطع، بإطلالة جذابة في منزلها، وتألقت في وصلة من الرقص وهي ترتدي فستانًا منفوشا مكون من قطعتين باللون الأسود، مفتوح من الأمام وأسفله ترتدي بنطلون من نفس لون وتطريز الفستان الجذاب، الذي يمتزج به العديد من الألوان مثل الأحمر، والأخضر، والفوشيا، وكانت ترقص على أغنية نبيل شعيل «بحبك».

واعتمدت الفنانة فيفي عبده الشعر تسريحة الشعر الويفي المنسدل على ظهرها بشكل عشوائي، ارتدت سلسلة وحلق من اللون الفضي، وحرصت على الرقص وهي حافية القدمين، كما ظهرت بمكياج صاخب، مع إبراز رسمة العينين، واعتمدت الروج الأحمر الصاخب، ما أبرز جمالها.

لاقت إطلالة الفنانة إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها، وكان من بين التعليقات: «ممكن اسم الديزاينر.. قمر يا فوفا»

إطلالة سابقة لفيفي عبده

وكانت آخر إطلالات فيفي عبده منذ يومين، إذ نشرت فيديو وهي بمظهر شبابي، إذ حرصت على ارتداء لون مبهج، ونشرت فيديو في وصلة متصلة من الرقص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي ترتدي فستانًا باللون الأخضر، وترقص على أحد الشواطيء.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة تظهر جمالها، إذ تركت الشعر منسدل ويتطاير في الهواء، كما حرصت على وضع المكياج الصاخب، والروج من اللون الأحمر الصريح.

آخر أعمال فيفي عبده

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل « يا أنا يا أنتي» الكوميدي، بالمشاركة مع سمية الخشاب، الذي تدور فكرته حول الفتاة المدللة، والأخرى البسيطة الشعبية، اللتان تؤدي بهما ظروفهما الاجتماعية للجوء للنصب، والتحلي بدور «أرزاق هانم»، و«قسمت هانم»