أماكن يمكنك زيارتها عند السفر إلى رأس البر.. "أصبحت قطعة من أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر مدينة رأس البر بدمياط من الأماكن التي يقبل كثير من الأشخاص على زيارتها، وذلك للاستمتاع بأجواء البحر والرمال والشمس الساطعة، لذا فهي تشهد تزاحم كبير خاصة في فصل الصيف.

تقع المدينة على البحر المتوسط، تبعد عن شمال القاهرة بنحو 250 كم، أشهر ما يميزها نقطة التقاء النيل "المياه العذبة" بالبحر "المياه المالحة.

يقوم اقتصاد المدينة بشكل كبير على السياحة الداخلية صيفاً، حيث تنشط حركة تأجير العقارات للمصطافين، وتجارة الأسماك وتصنيع وتجارة المخبوزات والحلويات الشرقية التي تشتهر بها المحافظة.

وتتميز أيضا بوجود كثير من الأماكن للتنزه أشهرها:

- منطقة اللسان:

تعد من أهم مناطق الجذب السياحى برأس البر، وذلك نظرا لموقعها الفريد عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط فى منظر نادر وهو عبارة عن جزيرة على شكل مثلث رأسه منطقة اللسان.

- شارع النيل:

يعد من أهم الشوارع برأس البر، إذ يضم عديد من المطاعم والكافيهات، وكذلك أماكن بيع الملابس والأحذية ولعب الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مزارا سياحيا قديما يتردد عليه كثيرين للتنزه.

- كورنيش البحر:

من الاماكن الرائعة، إذ يمنحك التمتع بشاطيء البحر المتوسط، ويمتد بمحاذاة ساحل المدينة، كما أنه مزود بعديد من المطاعم.

- ملاهي رأس البر:

مدينة ألعاب مائية تحتوي على عديد من الألعاب المائية الممتعة،لذا فهي تعد من أفضل الأماكن خاصة عند اصطحاب الأطفال.

- خليج رأس البر:

يعتمد موقع الخليج على هدوء الأمواج في هذا المكان وانحسارها، ما يساهم في الجلوس أمام الشاطئ بأمان والاستمتاع بأجواء البحر.

- شارع بورسعيد:

هو شارع كبير به ممشى يمتد بطول البحر من الجنوب وحتى الفنار شمالا، ويمتلئ الشارع بعديد من المطاعم والكافيهات وملاهي للأطفال.