مكونات الماسكات الطبيعية للنجمات.. أبرزها الثوم والكركم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تحرص بعض النجمات على الظهور بأبهى إطلالة وهوسهن ببشرة متألقة، وانتشرت على موقع "إنستجرام" صور لعدد من النجمات بالمسكات والخلطات على وجوههن من بينهن الفنانة روبي، والفنانة ياسمين رئيس التي علقن على صورة لها بالماسك أثناء عزلها في المنزل بسبب إصابتها بفيروس كورونا "أن ذلك خير فرصةٍ لتجربة هذه الوصفات".

وظهرت الفنانة شيرين رضا قبل عدة أشهر على إنستجرام Instagram في الـ Story الخاصة بها بماسك الذهب ضمن استعداداتها لحضور الحفل الافتتاحي لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة لعام 2021.

نستعرض في التقرير التالي أبرز الماسكات الطبيعية والوصفات المنزلية التي استخدمها عدد من نجمات العرب وهوليوود وبوليوود أيضاً.

- نيرمين الفقي

تُعد النجمة نيرمين الفقي أيقونة للجمال وتحدثت عن سر جمالها وأناقتها، خلال استضافتها في برنامج "حكايتك مع دودي"، إذ قالت: بحب زيت الزيتون الطبيعي، وبحط معاه ثوم، وبسيبه أسبوع أو أسبوعين في برطمان عندي، ياخد فوايده وأصفيه جدا، ونعمله وصفه بالجرجير، مضيفة: الجرجير مهم أووي وبيمد الشعر بالعناصر الغذائية.

- كارمن سليمان

تعتمد المطربة كارمن سليمان على الوصفات الطبيعية لبشرتها، وتقول "أعمل في المنزل ماسكاً طبيعياً مكوناً من ملعقتين من الكركم مع ملعقة من العسل، وأقوم بمزجها جيداً، ووضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة".

-بريانكا شوبرا

تعتمد أيضاً الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، على وصفة قديمة تعلمتها من والدتها وجدت فيها كل الفائدة فهي تساعد على التخلص من الحبوب والجلد الميت وتعمل على ترطيب البشرة وتوحد لونها، تمزج دقيق القمح والكركم وعصير الليمون واللبن وماء الورد إلى أن يصبح القوام متماسكاً، ثم تضع الخليط على وجهها لمدة 20 دقيقة وغسله بعد ذلك بالماء البارد، وذلك حسب ما صرحت به أثناء لقاءها في مجلة فوج.

- سلمى حايك

صرحت سلمى حايك لمجلة elle بأنها تستخدم مادة Tepezcohuite (ميموزا تينويفلورا)، وهي تستخدم في المكسيك لضحايا الحروق لأنها تجدد خلايا الجلد بالكامل، ولهذا السبب لا تلجأ لحقن البوتوكس ولا التقشير ولا الفيلر.

-مودل روز

ونشرت عارضة الأزياء السعودية الشهيرة مودل روز على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بأنها تعتمد في علاج الهالات السوداء على شرائح البطاطس الباردة، تضعها على العينين لمدة 15 دقيقة يومياً حتى تتخلص من الهالات السوداء.

وتؤكد النجمات اللاتي يتمتعن بجمال طبيعي على ضرورة ممارسة الرياضة لتجديد الدورة الدموية، وضرورة شرب الماء لترطيب البشرة من الداخل، بالإضافة لاتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، والابتعاد عن التوتر والقلق.

- بثينة الريسي

الممثلة الكويتية بثينة الريسي تشارك متابعيها باستمرار فيديوهات على صفحتها على إنستجرام للوصفات الطبيعية المنزلية، وتستعملها أمام المتابعين لتثبت لهم سهولة تحضيرها وفعاليتها.

أشهر هذه الماسكات، وصفةً لسنفرة الوجه وتصفية البشرة مكونة من السكر والقهوة التركية والحليب وزيت الأرجان أو زيت الزيتون والليمون. تمزج هذه المكونات إلى أن تحصل على خليط متماسك تضعه على وجهها لمدة نصف ساعة ثم تغسله لتلاحظ نعومة بشرتها وخلوها من الخلايا الميتة.