الامارات | عالم من الألوان في برج خليفة ينير وسط مدينة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم من الألوان في برج خليفة ينير وسط مدينة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعدّوا لأروع اللحظات مع عرض «عالم من الألوان» الجديد، بتقنية الضوء والليزر، الذي أعلنه برج خليفة أخيراً، حيث ستتم إنارة المبنى الأطول في العالم، والمنطقة المحيطة به، بألوان أخّاذة تتبدّل بنمط متناسق.

وباستطاعة سكّان دولة الإمارات وزوّارها على حد سواء، الاستمتاع بمشاهدة هذا العرض الجديد المبهر من الأربعاء إلى الجمعة، عند الساعة 7:45، و9:45 مساءً، وكذلك كل سبت وأحد عند الساعة 7:45، و8:15 و9:45 مساءً.

ويتميّز عرض الضوء والليزر الجديد في برج خليفة بمستويات من الروعة والحيوية والجمال ذاتها التي تألّقت بها عروض «إعمار» في ليلة رأس السنة 2022، والتي أذهلت الزوّار الذين كانوا في مكان الحدث، وكذلك المتابعون الذين شاهدوا العرض عبر الوسائل المختلفة في أنحاء العالم.

وفي هذا العرض الجديد، تتناغم الإنارة الملوَّنة والراقصة بشكل فريد مع مقاطع الفيديو المنتقاة بعناية، ما يترك انطباعاً جميلاً يدوم في الذاكرة مدى العمر.

ومن خلال الجمع بين عناصر الضوء والليزر المتألّقة بألوانها الأخّاذة والمنعكسة على شاشات LED العملاقة، التي اكتسبت شهرة عالمية، فإن عرض «عالم من الألوان» الجديد في برج خليفة، يَعِدُ بأن يكون مختلفاً تماماً عما رآه الزوّار سابقاً في حياتهم.

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