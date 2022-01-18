طريقة عمل جلاش الدجاج والمشروم.. خطوات سهلة وموفرة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من الأكلات السهلة التي يقبل عليها البعض جلاش الدجاج والمشروم، إذ تحضر في المنزل بسرعة، وبتكلفة أقل على «قد الإيد»، لذا تقدم «هن» خلال التقرير التالي، طريقة عمل جلاش الدجاج والمشروم، كما جاء على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج «الشيف» على سي بي سي سفرة.

مكونات عمل جلاش الدجاج والمشروم

المكونات

جلاش.

دجاج مفروم.

مشروم.

ملح وفلفل.

زعتر

جوزة الطيب.

بصل.

ثوم.

كرفس.

جزر مبشور.

زيت.

سمنة.

لبن.

بيضة.

بصل.

ثوم بودرة.

خطوات عمل جلاش الدجاج والمشروم

الخطوة الأولى استخدام كبة كهربائية لفرم الجزر والبصل والكرفس والكرات.

وضع الخليط المجروش في طاسة بها زيت ساخن على النار مع مكعب مرقة وجوزة الطيب.

إضافة لحم الدجاج المفروم وتستمر في التقليب حتى تمام النضج.

يضاف المشروم المفروم وعليه الطماطم المبشورة.

تستخدم صينية كيك لرص الجلاش ويدهن السمنة بين الطبقات، ثم توضع طبقات الجلاش على حواف الصينية، ثم تضاف حشوة الدجاج بالمشروم في الوسط.

إضافة خليط اللبن والبيض مع رشة من الفلفل الأسود على الوجه، وتدخل الفرن حتى تمام النضج، وتقدم.