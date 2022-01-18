الامارات | تحذير من مكملات فيتامين قد تزيد خطر حدوث نزيف في المخ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من مكملات فيتامين قد تزيد خطر حدوث نزيف في المخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة أن أحد الفيتامينات الشائعة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية بنسبة 22%.

وكشفت الدراسة أن مكملات فيتامين E، قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية وتقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الإقفارية.

ووجد الباحثون أن تناول مكملات فيتامين E يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية بنسبة 22%، ولكنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10%. وفقاً لصحيفة “إكسبريس”

ومع ذلك، لاحظ الفريق أن فيتامين E لم يؤثر بشكل كبير على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل عام.

وقالت هيئات بحثية منفصلة أن تناول 400 مغم من فيتامين E بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وفي بحث أجرته جامعة واشنطن في سياتل، وجد فريق من العلماء أن تناول 400 ملغ من فيتامين E لمدة 10 سنوات يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 28٪. وتناول 100 ملغ من الفيتامين كل يوم يزيد من خطر الإصابة بالأمراض بنسبة سبعة بالمائة.

ووفقا لـ NHS، تشمل المصادر الجيدة لفيتامين E: الزيوت النباتية، مثل بذور اللفت وعباد الشمس وفول الصويا والذرة وزيت الزيتون.

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