قبل ما تشتري.. كيف تكتشف أن الأرز كان يحتوي على سوس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

السوس من بين الحشرات التي تصيب البقوليات المُحزنة بطريقة غير صحيحة، لمدة لا تقل عن عدة أسابيع، سواء كان مُخزنا في المنزل أو عند البائع.

وفي التقرير نستعرض كيف تعرف أن الأزر أصابه السوس قبل الشراء، وفق الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر بث حي على الجروب التوعي "جت في اللقمة" بـ"فيسبوك":

كيف تكتشف الأزر المسوس قبل الشراء؟

إذا كان الأرز لونه أبيض شفاف وليس الأبيض المعتم العادي، وحبيباته متكسرة وبه نخر، فإن السوس أصابه لأن هذه الحشرة تضع بيضها فوق حبات الأرز وتقوم بدورها في مرحلة التكييس بنخر الحبات لتتغذى عليها، من أجل التحول إلى شرنقة ثم حشرة كاملة.

هل يمكن رمي السوس وأكل الأرز؟

وهناك بعض ربات البيوت التي تنتقي حشرة السوس أو الدود من الأرز أو المكرونة أو البقوليات ثم ترميها وتغلس هذا الطعام لتناوله، وهو ما حذر منه الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، قائلا: إذ وجدت ربة المنزل هذه الحشرة ورمتها فهي بالفعل تخلصت منها ولكنها لم تتخلص من مخلفاتها وهي السموم التي تنتج عن الديدان أو السوس.

وأضاف أن هذه المخلفات سيأكلها الشخص إذا أكل بقوليات مسوسة، منها لأنها لا تُرى بالعين المجردة، ولذلك عادة هذا الأرز ستجد به تكتلات وبودرة بيضاء، وهذا معناه أن الحشرة أكلت جزء من الأرز وفي نفس الوقت مخلفاته موجودة.

وتابع أن مخلفات الحشرات مركبات كيميائية وليست كائن حي، فلا يمكن التخلص منها عبر الغسيل بالماء الجاري، أو درجات الحرارة المرتفعة، وبالتالي يحدث مشكلة صحية، مثل السموم الفطرية والأورام والسرطانات، لأنها صورة من صور التلوث الكيميائي.

ونصح بشراء الأرز أو المكرونة أو أي أنواع البقوليات بكميات قليلة وذات جودة جيد، وإذا رأت مخلفات أو حشرات يجب رمي الأرز تماما، حفاظا على الصحة.