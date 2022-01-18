لو شريكة حياتك رافضة الزواج.. 6 خطوات للتعامل مع المرأة «الخوافة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعاني بعض السيدات من مشكلة الخوف من تحمل المسؤولية، لذا يجدن صعوبة بالغة في اتخاذ القرارات أو مشاركة شريك حياتهن، ويعزفن عن فكرة الزواج، ومن الممكن الدخول في نوبات اكتئاب، والندم على الوقت المهدور خلال العلاقة.

ماذا تفعل إذا كان شريكك لا يرغب الزواج؟

توضح «هن» في الموضوع التالي، خطوات للرجال للتعامل مع الشريكة عند رفضها الإقبال على خطوة الزواج، وفقًا لموقع «Very Well Mind» فيما يلي:

- بالرغم من معرفتك الكافية بشريكة حياتك التي ترغب الزواج بها، إلا أنه من الضروري اتخاذ بعض الخطوات مع النفس، مثل السؤال عن ما تبحث عنه، والأشياء التي ترغب في تعديلها في الشريك قبل الدخول إلى حياة المسؤولية.

- إذا كان شريكك لا يرغب في الزواج، يلزم عليك التوقف في المضي ومعرفة أن العلاقة لن تنجح، أما في حالة التزام شريكة حياتك يمكنك استكمال خطوات الزواج، لذا احرص على عمل محادثة جدية بشأن كل ما يريده بعضكما البعض، لتحديد مدى توافق القيم، والأهداف.

- لا تحاول تغيير رأي شريكة حياتك حتى تقدم على الموافقة بالزواج منك، واستخدم الوقت في تخطي المرحلة، ربما تكون العلاقة ليست كما كنت تراها سابقًا.

- استمع جيدًا إلى وجهة نظر الطرف الآخر، إذا وجدت الاختلاف في الآراء بشأن الأمور الكبيرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل العلاقة، لذا يمكنك مواصلة الصبر لتحسين طريقة التفكير، ومعرفة أسباب تردد شريكة حياتك في اتخاذ القرار.

- يمكنك استشارة الأزواج، واكتساب رؤية جديدة للأمور من الخبرات السابقة، سيساعد ذلك على عدم اتخاذ قرار الانفصال بسرعة، بالإضافة إلى معرفة كيفية سد الفجوة في العلاقة.

- وأخيرًا، في مرحلة يلزم عليك ترك العلاقة، إذ لم تتوصل لحل مع الطرف الآخر، حيث يمكن أن يعرضك الاستمرار بها إلى الدخول في نوبات اكتئاب، وندم على الوقت الضائع.