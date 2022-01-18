طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة داخل المنزل.. خطوات سهلة على «قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للحلويات عشاق يهوون تناول أنواعها المختلفة، من بينها حلوى الشام وصوابع زينب ولقمة القاضي ذوات المذاق المميز، لذا تقدم «هن» طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة

- مقادير عمل لقمة القاضي المقرمشة

2 كوب دقيق

ربع كوب نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

شربات

ماء للعجن

زيت للقلي

- طريقة تحضير لقمة القاضي

يخلط الدقيق والنشا والسكر والملح والخميرة.

يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام.

تترك العجينة لتتخمر ثم تبلل ملعقة صغيرة بالزيت وتقطع بها العجينة.

تقلى في الزيت الساخن، ثم توضع في الشربات، وتقدم.

لقمة القاضي بالكاستر

- مقادير عمل لقمة القاضي بالكاستر

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة لبن بوردة

2 ملعقة كبيرة كاسترد بوردة

1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

نصف كوب زبادي

1 كوب ماء دافىء

شربات

للتزيين: جوز هند

- طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاستر

اخلطي الدقيق مع اللبن البوردة والكاسترد البوردة والملح والسكر والخميرة الفورية وقلبي.

أضيفي الماء والزبادي.

اتركيها ½ ساعة حتى تتخمر.

قطعي العجينة لكرات وأقليها في الزيت.

ضعيها في الشربات وقدميها وزينيها برشة جوز هند.

- مقادير عمل لقمة القاضي بالكاكاو والفول السوداني

2 كوب دقيق

ربع كوب نشا

رشة ملح

ملعقة خميرة فورية

رشة سكر

ماء للعجن

رشة ملح

ملعقة كبيرة كاكاو

شربات

جوز هند

فول سوداني مجروش

- طريقة تحضير لقمة القاضي بالكاكاو والفول السوداني

يخلط الدقيق والنشا ورشة الملح ورشة السكر والخميرة والكاكاو.

يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام.

تترك العجينة لتتخمر ثم تقلب ثم تقطع كرات بملعقة صغيرة وتقلى في الزيت.

تسقى بالشربات، وترش بجوز الهند والفول السوداني، وتقدم.