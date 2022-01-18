ردود فعل أسرة الطفلة «رودينا» بعد توجيه الرئيس بعلاجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتلقى الطفلة رودينا أيمن، الآن، العلاج في مستشفى معهد ناصر، بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها، مساء أمس الثلاثاء، إذ كانت تعاني صاحبة الـ6 سنوات من مرض نادر يمنعها من الحركة، وأثر على ضعف أعصاب يديها.

وأبلغ الأطباء أسرة «رودينا» أنها تحتاج لإجراء 3 عمليات نقل بلازما، بتكلفة تصل إلى 120 ألف جنيه، وهو ما يصعب على الأسرة نظرًا لحالتها المادية البسيطة.

معاناة أسرة «رودينا»

حالة الطفلة رودينا ظهرت أعراضها منذ كان عمرها عام، بحسب ما أوضحته والدتها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحة أنها لم تكن تتحرك أو تقف مثل باقي الأطفال في عمرها، وقضت معها رحلة طويلة وصلت 3 سنوات للعلاج والتشخيص الخاطئ من قبل بعض الأطباء.

«نقص الكالسيوم وعملية نقل بلازما».. من بين التشخيصات التي ذكرها الأطباء لوالدة الطفلة ذات الـ6 سنوات، حتى أحبطها بعضهم بأنه لا أمل في حالتها: «لو جالها سخونية بتبقى هتروح فيها.. والبرد بيقفل صدرها تماما والكحة مبتطلعش».

رسالة شكر من والدة «رودينا» للرئيس

وجاءت استجابة الرئيس السيسي بتوجيهه بعلاج الطفلة رودينا بمستشفى معهد ناصر، بحسب الأم: «مكنتش مصدقة.. وبشكر الرئيس السيسي لوقفته معانا ومش جديد عليه»، مضيفة أنه منذ نقل الطفل لمستفشى معهد ناصر مساء أمس، وتوجد حالة من المتابعة الشديدة للطفلة، واهتمام من جميع الطاقم الطبي بها: «عملوا الصح وزيادة محدش قصر».

وتتمنى الأم أن ترى طفلتها مثل باقي أقرانها تقف على أرجلها وتتحرك بشكل طبيعي، وتستطيع الذهاب إلى المدرسة، إذ تدرس «رودينا» في الصف الأول الابتدائي.

ومن جانبه، قدم جد «رودينا» الشكر للرئيس السيسي على استجابته لعلاجه وحفيدته في مستشفى معهد ناصر، إذ يعاني الجد من تورم في الوجه ومشكلات صحية نقل على إثرها هو الآخر لتلقي العلاج بمعهد ناصر مع الطفلة.