تباين آراء الأمهات حول مستوى امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الرابع الابتدائي

القاهرة - سمر حسين - ماما

أبدى بعض طلاب الصف الرابع الابتدائي ارتياحهم من مستوى امتحان الفصل الدراسي الأول، اليوم، بينما اشتكى آخرون من صعوبة بعض الأسئلة الواردة في ورقة الاختبار.

نجلاء طه، ولي أمر طالبة في الصف الرابع الابتدائي، قالت إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يواجه الطلاب أي صعوبة أثناء أداء الامتحان.

وذكرت سهيلة طارق، ولي أمر، أن نجلها بالصف الرابع الابتدائي اشتكى من صعوبة بعض أجزاء الامتحان، قائلة: «امتحان الإنجليزي مش صعب بس في نقاط فوق مستوى طالب بالصف الرابع»، كما ذكرت أثناء حديثها لـ«هُن».

تباين آراء أولياء الأمور حول مستوى امتحان اللغة الإنجليزية

وفي هذا الصدد، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الرابع الابتدائي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت، في بيان لها، أن أغلب أولياء الأمور أكدوا على سهولة أسئلة الامتحان في أغلب المحافظات والإدارات، بينما اشتكى البعض الآخر من صعوبة بعض النقاط ببعض الإدارات التعليمية.

وأشارت «عبير»، إلى أن بعض أولياء الأمور اعترضوا على اختلاف مستوى صعوبة وسهولة الامتحان بين الإدارات التعليمية، وناشدت طلاب الرابع الابتدائي، التركيز في ورقة الامتحان المقبل، والذي يؤديه الطلاب بعد غد الخميس، إذ يؤدي الطلاب امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف.