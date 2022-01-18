لعشاق البطارخ.. كيف تعرف أنها ليست خصية الأسماك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

البطارخ هي مبيض الأسماك، وإذا وصل البيض إلى مرحلة النضج وتجمع في المبيض داخل جسم السمكة ينتج لنا الكافيار Caviar، الذي يعتبر سلعة للأثرياء وأشهر أنواعه الإيراني والروسي.

والبطارخ نوعان تكشفها الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر الجروب التوعي "جت في اللقمة" على "فيسبوك":

- البطارخ المرملة الخشنة في الرنجة أو البوري هي مبيض السمكة، وتباع البطارخ بأسعار عالية جدا، وتعد بورسعيد من أشهر المدن في تمليحها وصناعتها ليس فقط عربيا بل عالميا.

- البطارخ الناعمة التي يحبها بعض الناس، وهي خصية الأسماك الذكور وليست بطارخ.

كيف أعرف البطارخ الخشنة من الناعمة؟

اضغط على بطن السمكة من الخارج، فإذا كان ملمس البطن طري فهي تحتوي على الخصية التي يسميها البعض بـ"بطارخ ناعمة"، وإذا كانت بطن السمكة متحجرة ومنتفخة فهي تحتوي على البطارخ المرملة.

ما فوائد البطارخ؟

تحتوي على السيلينيوم، وأحماض أوميجا 3، وفيتامين ب، وفيتامين د، والحديد، والماغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم ولذلك هي تعمل على:

الحفاظ على صحة القلب

تقليل أعراض التهاب المفاصل

تعزيز صحة العين

تأخير ظهور علامات الشيخوخة

تحفيز وظائف المخ

انخفاض خطر متلازمة التمثيل الغذائي

تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء

تقوية العظام

تحسين وظائف الأعصاب

علاج الالتهابات.

لكن لا ينصح بالإفراط في استهلاكها، لاحتوائها على تركيزات عالية من الدهون والصوديوم، والأملاح ما يهدد صحة الكلى والكبد، وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.