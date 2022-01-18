كورونا اليوم: أطعمة ومشروبات للمصابين بأوميكرون.. ومفاجأة بشأن الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أطعمة ومشروبات للمصابين بأوميكرون

خلال الإصابة بفيروس كورونا وتحديدا متحور أوميكرون الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، يجب عليك تناول أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات لتعزيز مناعتك، وحتى تتعافى تماما من الفيروس، الخليج 365 يستعرض روشتة للمصابين بمتحور أوميكرون، بالأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها للمساعدة في التعافي من الفيروس، وهي كالتالي وفقا لموقعي timesofindia و Eat this.

الأطعمة والمشروبات تتمثل في الزبادي، الآيس كريم، المكرونة، الخضروات المطبوخة، مشروب الكركم، بذور الشيا.

فاوتشي: الكمامات لن تكون جزءا من الحياة اليومية بعد الجائحة

أكد مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، أن العالم بعد كورونا سيولي اهتماما لخطر انتشار أمراض الجهاز التنفسي، وأن الكمامات لن تكون من سمات الحياة اليومية.

وقال خلال مناقشة أجندة منتدى "دافوس": "في الواقع الجديد، ستعطى أهمية أعلى لإمكانية انتشار فيروسات الجهاز التنفسي، وبعد الوباء سيظهر العالم تضامنا أكبر في التعاون لمواجهة مثل هذا التهديد.. لا أعتقد أن الناس سيرتدون بعد الوباء الكمامات، لن يتسنى القضاء على هذا الفيروس، وسيصبح كورونا مرضا شائعا، لكن مستوى انتشاره سيكون منخفضا جدا لدرجة أنه لن يعطل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية"، وفقا لروسيا اليوم.

تطوير نظام اختبار على أساس الأجسام المضادة لـ"أوميكرون"

قال رئيس مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورج، إن مؤسسته طورت نظام اختبار يقوم على تحديد الأجسام المضادة الكابحة لفيروسات متحور"أوميكرون".

وأضاف جينسبورج، في حديث لوكالة "نوفوستي": "ظهر لدينا نظام اختبار لتحديد الأجسام المضادة القادرة على تحييد فيروسات سلالة أوميكرون"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار عالم الفيروسات الروسي المعروف، إلى أن نظام الاختبار هذا، متوفر حاليا في مركز "غاماليا" فقط ولم يطرح بعد للتداول العام.