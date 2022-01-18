الامارات | فتح باب المشاركة في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل»

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب المشاركة في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، عن فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة لكتاب الطفل، وجائزة الشارقة لكتاب الطفل (لذوي الاحتياجات البصرية)، اللتان تهدفان إلى تشجيع كُتّاب الأطفال والمبدعين من ذوي العطاء المتميز على إنتاج أعمال رفيعة المستوى في مجالات أدب الطفل، يكون من شأنها تنمية قدرات الطفل الأدبية والثقافية، وخلق الوعي الأدبي لديه، وإثراء المكتبة العربية بالأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وكشف أن 13 مارس المقبل سيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات.

وقالت منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل خولة المجيني: «ندعو المؤلفين والرسامين ودور نشر كتب الأطفال إلى المشاركة في جائزة الشارقة لكتاب الطفل وجائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الإحتياجات البصرية، نظراً لأهمية ما تضيفه الجائزتان كل عام لمكتبة الطفل من أعمال تمتاز بالأصالة، وتقدم محتوى يعزز لدى الأطفال واليافعين معاني وقيم الانتماء، والارتباط بالثقافة العربية والعناصر التي تشكل هوية الأمة».

وأضافت: «وضعنا شروطاً للأعمال المتقدمة للمنافسة، تسهم في الارتقاء بكتاب الطفل وتحفز صُنّاعه على تقديم الأفضل من حيث المضمون والإخراج، تماشياً مع أهداف هيئة الشارقة للكتاب بتقديم جوائز متفردة في تطلعاتها ومقاصدها، وتلبي احتياجات الفئات العمريّة الصغيرة وتراعي خصوصيتها».

ويقدم المهرجان جائزة الشارقة لكتاب الطفل ضمن ثلاث فئات، تشمل كتاب الطفل (باللغة العربية) للفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة، وكتاب اليافعين (باللغة العربية) للفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة، وكتاب الطفل (باللغة الانجليزية) للفئة العمرية من 7 إلى 13 سنة، وتبلغ القيمة المالية للجائزة عن كل فئة 20 ألف درهم، كما تستهدف الارتقاء برصيد دور النشر المعنية بنشر كتب الأطفال من خلال اختيار أفضل كتاب طفل للعام، على ضوء مراجعة منجز كل دار نشر وفق معايير تراعي جودة وأصالة منشوراتها.

ويشترط أن تكون الأعمال المشاركة متفردة وجديدة في موضوعاتها، وتقبل الطبعة الأولى فقط من الكتاب، على أن لا يكون قد مر عامان على إصدار الطبعة الأولى من الكتاب المشارك من تاريخ الدورة الحالية، ولا يسمح بمشاركة المؤلف الفائز بالجائزة في نفس المجال قبل مرور سنتين على فوزه، وأن لا يكون الكتاب قد فاز بجائزة محلية أو عربية أو عالمية قبل آخر موعد من تقديم طلبات المشاركة، مع استبعاد الأعمال المترجمة أو المقتبسة، وتحديد المرحلة العمرية التي يستهدفها الكتاب. ولمزيد من المعلومات يمكن تصفح الرابط التالي: scrf.ae

ودعماً لكتب الأطفال من ذوي الاحتياجات البصرية والعناية بمضمونها وجودة محتواها وإدراجها في البرامج السنوية لما تنتجه دور النشر من أعمال تستهدف هذه الفئة، يخصص المهرجان جائزة الشارقة لكتاب الطفل (لذوي الاحتياجات البصرية)، بقيمة 20 ألف درهم، وتسري الشروط العامة للمشاركة في جائزة الشارقة لكتاب الطفل على التقدم لهذه الجائزة، بالإضافة إلى شروط أخرى تنص على أن يكون العمل المتقدم للمنافسة ذو قيمة أدبية، وسليماً من أخطاء الرسم واللغة والتعبير.

ويشترط أيضاً أن تتوفر في الكتاب الرسوم اللمسيّة البارزة التي تعتمد طرقاً عديدة ومختلفة لنتوء الأشكال وتجسيدها، وتثبيت الرسوم بطريقة سليمة، وأن يكون النص مكتوب بحروف كبيرة وواضحة ومتباينة، ومكتوب بطريقة «برايل» أيضًا، مع مراعاة سهولة فتح الكتاب وتصفحه والقراءة اللمسية السهلة دون عوائق في مسار اللمس، وأن تسمح الألوان المتباينة والواضحة بتحفيز بصر ضعاف الرؤية. ولمزيد من المعلومات يمكن تصفح الرابط التالي: scrf.ae

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news