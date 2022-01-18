طريقة عمل ستيك اللحمة «زي المطاعم».. مشوي وبالمشروم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الستيك بأطعمته المختلفة من الأكلات المفضلة خاصة اللحوم، إذ تبحث ربات البيوت من وقت لآخر عن طرق إعداده وتحضيره في المنزل، سواء كان مشويا أو بالمشروم والخضروات، وهذا ما نستعرضه خلال السطور التالية بطريقة الشيف منال العالم.

طريقة عمل الستيك بالمشروم

2 قطعة لحم ستيك.

كوب من المشروم.

بصلة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مفروم.

نصف كوب بقدونس.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح وفلفل أبيض.

ربع ملعقة صغيرة باربيكا.

كوب ونصف كريمة طبخ.

نصف كوب زبدة.

كوب مرقة لحم.

الطريقة تحضير ستيك المشروم

نحضر ورقة زبدة ونضع عليها البهارات، ويوضع عليها الستيك.

تطرق الستيك باستخدام مطرقة اللحم من الجانبين حتى تفرد وتتداخل مع البهارات.

توضع طاسة من التيفال على النار ويوضع بها الزبدة ونتركها حتى تسيح.

يوضع عليها الستيك ويتم تحميره من الجانبين حتى يحمر لونه.

يوضع الستيك في ورق الألومنيوم ويغلف جيدا حتى يظل ساخنا.

يحمر البصل والثوم بالمقلاة مكان الستيك، ويضاف إليهم المشروم مع التقليب المستمر.

يضاف الماء وتترك على النار حتى الغليان وتتبل بالملح والفلفل الأبيض.

توضع كريمة الطبخ والنعناع مع التقليب، وتترك على النار لمدة لا تقل عن الربع ساعة.

يتم وضع الستيك في طبق التقديم، ويوضع عليها صوص المشروم، ويقدم.

طريقة عمل الستيك المشوي

6 قطع سيتك من اللحم البقري.

ربع كوب كبير خل.

ربع كوب كبير زيت زيتون.

4 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

طريقة حضير الستيك المشوي

توضع قطع اللحم على ورق زبد، ونبدأ بالطرق عليها بإستخدام مطرقة لحم حتى تصبح رقيقة.

في وعاء يخلط الملح، والفلفل، والخل، والثوم المهروس، والأوريجانو، وزيت الزيتون، والشطة، بإستخدام شوكة حتى تختلط كل المكونات.

توزع التتبيلة على شرائح ستيك اللحم، ثم تغطة بأكياس النايلون، وتدخل الثلاجة لعدة ساعات حتى تتشرب شرائح اللحم التتبيلة.

توضع شبكة على صينية، قم توضع عليها شرائح ستيك اللحم المتبل.

ندخل الصينية الفرن مع إشعال الشواية، وتترك ربع ساعة حتى ينضج ستيك اللحم.

يقدم مباشرة أو الاحتفاظ به داخل ورق ألومونيوم حتى وقت التقديم.

يقدم مع الخبز وبطاطس بوريه أو الخضار السوتيه والصوص البني.