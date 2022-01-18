لقاء الخميسي تستقبل «أقصر بنت في مصر» بمنزلها.. نصحتها بـ5 أشياء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في موقف إنساني، أثار تعاطف الكثير من المتابعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استقبلت الفنانة لقاء الخميسي داخل منزلها، فايزة الطشطوشي، الملقبة بـ«أقصر بنت في مصر»، بناء على رغبة الأخيرة، التي طمحت في مقابلة الأولى.

تفاصيل مقابلة لقاء الخميسي مع أقصر بنت في مصر

رصدت كاميرا «الوطن» تفاصيل المقابلة في بث مباشر، إذ جرى حوار شيق بين الفنانة لقاء الخميسي والفتاة الثلاثينية فايزة الطشطوشي، والحديث عن تعرض الأخيرة لظاهرة التنمر بسبب قصر قامتها الشديد، وتلقيبها من قبل البعض بـ«أقصر بنت في مصر».

«فايزة» تتعرض لظاهرة التنمر

ووجهت «لقاء» عدد من النصائح لـ«فايزة» بسبب تعرضها لظاهرة التنمر، خاصة وأن الأولى تناولت الحديث عن تلك الظاهرة من خلال مسلسلها الدرامي الأخير «حتة من القمر»، وقالت خلال نصائحها لـ أقصر بنت في مصر، «ماتخليش حد يضايقك، مفيش حاجة ليها لازمة، وأهم حاجة نكون واثقين في نفسنا وشايفين إننا حلوين ومختلفين».

وخلال حديثها لـ«فايزة» عقبت «لقاء» قائلة: «كلنا عندنا ديفوهات في حياتنا، أي حد يقولك أي حاجة ماتسمعيش أصلا».

لقاء الخميسي تكشف كواليس مشهد ضربها في «الزوجة الرابعة»

وخلال المقابلة كشفت الفتاة فايزة الطشطوشي عن حبها لعدد من مشاهد الفنانة لقاء الخميسي، والذي جاء من بينها مشهد الضرب في مسلسل «الزوجة الرابعة»، الذي قامت بتقليده، لتكشف الفنانة فيما بعد عن كواليس هذا المشهد، موضحة أنها تعرضت للضرب الحقيقي بالفعل على يد الفنان مصطفى شعبان، ومن ثم بدأوا في الارتجال سويًا به، «إحنا فهمنا إيه اللي بيحصل فـ أستاذ مجدي الهواري قالي انطلقي وإحنا معاكي، وبدأت أقول حاجات مش عارفاها ومصطفى كان متجاوب معايا».

وأثناء الحديث علقت الفنانة لقاء الخميسي بشكل ساخر على رفض فايزة الطشطوشي للزواج، «والله مريحة نفسها، لسه هتتجوز وتشيل مسؤولية؟».