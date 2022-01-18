الامارات | مشهد مذهل للإبل بين الضباب والثلوج في تبوك.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مذهل للإبل بين الضباب والثلوج في تبوك.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو متداول بالسعودية، مشهد مذهل للإبل وهي تسير بين الضباب والثلوج في تبوك خلال الساعات الماضية.

وظهر في الفيديو المتداول، مجموعة من الإبل تسير وسط الضباب والثلوج، في مشهد خطف أنظار رواد السوشيال ميديا حسب "المرصد".

يذكر أن مرتفعات منطقة تبوك لا تزال تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، والتي تعمل على تساقط زخات من الثلوج على عدد من المرتفعات الجبلية العالية والتي من بينها جبل اللوز، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى مادون الصفر المئوي.

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