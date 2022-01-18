أوميكرون منتشر.. 9 أنواع أطعمة غنية بفيتامين سي مهمة للمناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يلعب فيتامين سي، العديد من الأدوار المهمة في الجسم، فهو مفتاح لجهاز المناعة، ما يساعد على منع العدوى ومحاربة نزلات البرد والانفلونزا.

لا يخزن جسم الإنسان فيتامين سي، لذلك يحتاج الناس إلى الحصول على هذه المغذيات من نظامهم الغذائي كل يوم.

وهناك بعض الأطعمة الشائعة الأخرى التي تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، نذكرها لكم وفق ما أوضح موقعا "eatthis" و"health".

-الكرنب

يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، لذا يفضل تناوله للحفاظ على صحة الجسم.

- القرنبيط

تناول قطعة من القرنبيط يمنحك جرعة 127.7 مجم من فيتامين سي.

- الفراولة

تحتوي الفراولة أيضا على فيتامين سي أكثر من البرتقال، بالإضافة إلى احتوائها على مضادات الأكسدة القوية الأخرى، التي تساعد على منع تطور الأمراض المزمنة.

-الأناناس

يحتوي الأناناس على كميات هائلة من فيتامين سي، كما يوجد معدن نادر به، وهو المنجنيز، مما يجعله إضافة رائعة للنظام الغذائي للحفاظ على صحة الجسم.

- البروكلي

تشير الدراسات إلى أن تناوله بانتظام، يساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

-البرتقال

يساعد عصير البرتقال في منع تكون حصوات الكلى، والحفاظ على صحة القلب، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وأمداد جسمك بفيتامين سي بشكل طبيعي.

- السبانخ

استهلاك طبق واحدًا السبانخ يوفر لك بالفعل ضعف كمية فيتامين سي التي تحتاجها يوميا.

-الجوافة

تعتبر من الفواكه الغنية بفيتامين سي, حيث تحتوي ثمرة الجوافة الواحدة، على أكثر من 200 مجم من فيتامين سي.

-المانجو

تحتوي المانجو بشكل طبيعي على نسبة عالية من فيتامين C وبيتا كاروتين، وبالتالي تساعد في تقوية المناعة أيضًا.