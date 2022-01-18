روشتة للمصابين بـ أوميكرون.. أطعمة ومشروبات يجب تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

خلال الإصابة بفيروس كورونا وتحديدا متحور أوميكرون الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، يجب عليك تناول أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات لتعزيز مناعتك، وحتى تتعافى تماما من الفيروس.

"الخليج 365" يستعرض روشتة للمصابين بمتحور أوميكرون، بالأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها للمساعدة في التعافي من الفيروس، وهي كالتالي وفقا لموقعي timesofindia و Eat this.

الأطعمة:

- الزبادي

يقول الطبيب بوب روبرت مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف هيلث "مركز طبي بالولايات المتحدة" ومؤلف كتاب المناعة القوية، إنه يجب تناول الزبادي، كأحد أفضل الأغذية أثناء الإصابة بأوميكرون، خاصة أن من أبرز أعراض الإصابة ألم الحلق، ما يجعل المريض لا يرغب في تناول الطعام.

- الآيس كريم

ويضيف روبرت: "تناول الآيس كريم قد يكون خيارا جيدا، ولكن مع الحذر إذا كان الشخص مصابا بالسكري، فالمثلجات تحتوي على الجلوكوز والبروتين ما يساعد المريض في الحفاظ على وزنه، لاسيما أن معظم المصابين بكورونا يفقدون وزنهم".

- المكرونة

كما يؤكد الخبير أن تناول طبق المكرونة المفضل لديك مع نوع من البروتين (لحوم أو غيرها) وصلصة الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصا بعد أن تبدأ الأعراض في الاختفاء.

- الخضروات المطبوخة

كذلك من الأطعمة المفيدة أيضا، الخضراوات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والملفوف "الكرنب"، وفقا لروبرت

- مخفوق البروتين

وينصح الخبير المتخصص بتناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة، مؤكداً أنه خفيف على المعدة مقارنة بالعصير، ويعزز البروتين في الجسم.

- الحساء

كما ينصح المختصون بالإكثار من السوائل، خصوصا الحساء الذي يحتوي على البروتين والخضراوات، ما يساعد في تزويد الجسم ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.

- المشروبات:

- مشروب الكركم

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين له تأثير مضاد للالتهابات على الجسم ويوفر نظام دفاع جيد ضد الأمراض، ويعد تناوله أحد الخيارات لتعزيز مناعتك بشكل كبير.

طريقة التحضير

قم بغلي ملعقتين كبيرتين من الماء، وبمجرد أن تصل إلى نصف الكمية، أضف إليه 200 مل من الحليب، واتركه يغلي لمدة 7-8 دقائق على نار منخفضة.

- بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا معزز قوي للمناعة، ويقوي هذا الطعام الفائق الصحة العامة من خلال توفير الكثير من المواد المغذية، تمتلئ هذه البذور الصغيرة بالحديد والبروتين والألياف وفيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والفولات.

طريقة التحضير

يمكنك نقع البذور طوال الليل في كوب من الماء وشربها على معدة فارغة، يمكنك أيضًا مزجها مع الزبادي أو اللبن.

- مشروب الزنجبيل

كل من الجذور والكركم والزنجبيل مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات والمطهرة، الكركم معالج طبيعي، بينما الزنجبيل يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يساعد على تدمير مسببات الأمراض الغريبة.

طريقة التحضير

كوب ماء، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل نيء مبشور، و¼ ملعقة صغيرة من جذر الكركم، ثم أضف ملعقة صغيرة خل التفاح، ومعه ملعقة صغيرة عسل.

يضاف الماء والزنجبيل والكركم إلى مقلاة عميقة ويُترك ليغلي (5-10 دقائق)، بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان، أغلق النار واترك الخليط يبرد قليلاً، ويصفى المشروب في كوب ويضاف إليه العسل وخل التفاح.