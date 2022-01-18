صورة لقطعة لحم تثير رعب الأمهات.. «نعمل إيه لو أكلناها؟»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الاهتمام بجودة اللحوم واحدة من أولويات مهمة تحرص عليها ربات المنزل قبل شرائها وتحضيرها لضمان صحة أطفالهم، وخلال الفترة الأخيرة أثارت صورة لقطعة لحم، الرعب بين بعض الأمهات على إحدى المجموعات الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أظهرت الصورة بعض العلامات والبُقع التي أثارت ريبة السيدات.

انقسمت آراء المتابعين عن الصورة المتداولة، فالبعض رأى أن ما تحمله قطعة اللحم مجرد دهون، بينما ذهب آخرون إلى كونها إحدى تأثيرات الحقن الهرموني بالفخذ أو الرقبة، وحذر البعض من تناول تلك القطعة والذهاب إلى مستشفى حال تناولها.

«القرقوشة» لا تحمل مخاطر

من جانبه، علق الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، بجامعة عين شمس، على الصورة المتداولة مؤكدًا إن هذه الجزئية من اللحم تُدعى «قرقوشة»: «دي عظام رفيعة اسمها القرقوشة زي اللي في الفراخ».

وتابع أستاذ علوم الأغذية لـ«هُن»: «مفهاش دهون ولا فيها مخاطر، عادي تتشال وتتاكل مفيش حاجة هتحصل».

واتفقت الدكتورة نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، مع الرأي السابق، مؤكدة إن «قرقوشة» اللحم لايوجد مخاطر منها: «تتشال عادي وفي ناس بياكلوها برده، مفيش منها مخاطر».

مواصفات اللحم الفاسد.. «اعرفيها من لونها وريحتها»

وكان الدكتور أشرف صابر استشاري التغذية، وجه نصائح لتمييز اللحوم خلال تصريح سابق لـ«هن»، وجاءت على النحو التالي:

1- احرصي على أن يكون اللحم وردي اللون وزاهي.

2- يكون لون الدهن أبيض ناصع في حالة اللحم الضاني أو الجاموسي، أما لحم البقر فيكون الدهن مائلا للصفرة.

3- إذا كانت اللحوم ذات رائحة كريهة فهي غير طازجة.

4- أن تكون متماسكة وليست «طرية»، ولا يوجد «لزوجة» حال لمسها.