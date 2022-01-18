فاكهة يعشقها الكثيرون تخلصك من الدهون والوزن الزائد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعمل الفراولة على التخلص من الدهون الحشوية التي تسبب احتشاء عضلة القلب، كونها غنية بالألياف الغذائية، الأمر الذي يؤدي إلى حرق الدهون الحشوية المتراكمة في منطقة البطن، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي اكسبرس» الإنجليزية.

وأشارت«ديلي اكسبرس» إلى أن الدهون الحشوية التي تتراكم في منطقة البطن تؤدي إلى اختلال توازن وعمل الهرمونات، كما تخفض من حساسية الخلايا للأنسولين وينتج عنها تشكل الجلطات الدموية ومشكلات في القلب، وربما تسبب الموت المبكر.

الألياف الغذائية الذائبة

وذكر باحثون في مركز Wake Forest Baptist الطبي، أن الألياف الغذائية الذائبة تعمل على بطئ عملية وصول الأكل بعد هضمه بالمعدة إلى الأمعاء، وهو ما يسهم في التخلص من الدهون الحشوية.

وأضاف الخبراء أن كل 10 جرامات من الألياف الغذائية الذائبة باليوم تساعد على التخلص من 3.7 % من الدهون الحشوية خلال 5 أعوام، كما يجعل النشاط البدني المعتدل على التخلص من 7.4 بالمئة من الدهون الحشوية التي تتراكم أثناء نفس الوقت الزمني، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وتابع الباحثون بأن الفراولة غنية بتركيز عال لحمض الأنثوسيانين، الأميني، وهو ما يساهم في تخفيض مستوى الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية في الدم، ويعمل على التحكم بالوزن.

خبيرة تغذية: الفراولة تساعد على فقدان الوزن

وشرحت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية لـ«هن»، أن الفراولة من الفواكه المهمة التي تساعد على فقدان الوزن لأسباب عدة، وهي أنها غنية جدا بالألياف بوجه عام، وتعطي إحساسا بالشبع، كما أن سعراتها الحرارية منخفضة.

وأوضحت خبيرة التغذية أن كل 100 جرام من الفراولة تحتوي تقريبا على 40 سعرا حراريا، كما أنها تعتبر منخفضة المؤشر الجلايسيمي أي أن عندما يتناولها الشخص لا ترفع سكر الدم بسرعة فبالتالي لا تعطي إحساسا بالجوع.

وذكرت «مروة» أن الفراولة غنية بمادة الأنثوسيانين Anthocyanin أو أغذية الفلافونويد أي تحتوي على مضادات أكسدة مهمة لتقوية الجهاز المناعي ووقاية الجسم من السرطان: «وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي وتعتبر كويسة جدا لمرضى السكري وتحافظ على ثبات مستويات سكر الدم».