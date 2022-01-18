«زينب وآيات» توأم زي الكتاب ما بيقول: «جمعتهم شغلانة واحدة وبيفرحوا الأطفال الصم بالعرائس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شقة متوسطة المساحة في مدينة نصر حينما تدخلها تجد صالة كبيرة تجب بمختلف شخصيات ديزني الشهيرة التي عيشنا معها أحداث وحكايات، «روبانزل»، بشعرها الذهبي الطويل الذي يصل لأمتار، و«ميكي ماوس»، ذلك الفأر الكارتوني، الذي يرتدي سروالا أسود بحملات حمراء وحذاء أصفر وقفازات بيضاء، وفي إحدى الجوانب نجد شخصية «سنفور» بلونه الأزرق الذي وقع في غرامه الكبار والصغار، ودمى أغنية «بيبي شارك» بألوانها المختلفة ما بين الأصفر والأزرق والبمبي، هكذا تعيش التؤأم زينب وآيات حامد، 30 عاما، في عالم شخصيات ديزني بمنزل أشبه بمسرح العرائس.

«زينب وآيات»، توأم تخرجا في كلية التربية الفنية، قبل 10 أعوام، تشابها في كل شيء حتى الصوت، لا تستطع التفرقة بينهما حتى وإن كنت تراهما أمامك فسوف تنخدع وتحاول التدقيق في ملامحهما لفترة، حتى تتعرف عليهما وتجد الاختلاف بينهما.

تروي الفتاتان قصتيهما مع عالم المجسمات والشخصيات ديزني، خلال بث مباشر، لـ«الوطن»، من داخل الورشة اللاتي تصنعا فيها المجسمات الكارتونية بمنزلهما، من البداية حتى النهاية.

الناس بتتخض لما بتشوفنا

الشبه الكبير والتطابق بين الفتاتين، ربما خدمهما في بعض الأحيان وخاصة في حياتهما العملية، إذ تحكي «آيات» عن كواليس المواقف الكوميدية: «الموضوع خدمنا جدا، ساعات بتكون واحدة فينا في مشوار والثانية تدخل للعميل وتتكلم معاه في كل التفاصيل، وفجأة يتفاجئ إننا اتنين مش واحدة، ويتخض ويستوعب بعد شوية».

وفيما يتعلق بمراحل التصنيع، قالت «زينب» إن الكسوة والتغطية من أهم المراحل التي يعتمد عليها التصميم ككل، والتي تبدأ من شد القماش وتركيب الشعر، مرورا بمرحلة تركيب الملامح وعمل المكياج للشخصيات، ثم تجهيز الملابس الخاصة بالشخصية مثلما ظهرت على الشاشات وفي أفلام ديزني: «بحب أطلع الشغل أحسن من الأجانب بصناعة وجودة مصرية، دراستنا أهلتنا إننا نتعلم النحت والرسم والتصوير، والأشغال الفنية ونطوع الخامات بشغل كويس».

7 أيام للقطعة وعروسة سوداء لمحاربة التنمر

تصميم القطعة والشخصية الواحدة تتطلب ما لا يقل عن 7 أيام للانتهاء من تنفيذها، تقول آيات: «بننحت في اليوم 5 شخصيات وعملنا كتير من شخصيات ديزني، زي ميكي ماوس وميني وسبونج بوب وبطوط ورابونزل وبوجي وطمطم وسنجاب وسنفور وغيرهم وشخصية فتاة ذات بشرة قاتمة لمحاربة التنمر».

مجسمات لخدمة أطفال الصم

تصنع الشقيقتان عرائس ومجسمات لخدمة الأطفال من الصم وضعاف السمع، التي تساعد على تعليمهم لغة الإشارة، تقول «زينب»: «الفكرة بتشد الأطفال علشان يتعلموا لغة الإشارة وهيبقى مركزين مع العروسة أكتر من الشخص العادي، وبالفعل نجحت الفكرة وبدأت أمهات كتير تطلبها مني داخل مصر وخارجها».

مصنع وعمل فني للعرائس

وعن الطموحات والأحلام التي تتمناها «زينب وآيات»، فتتلخص في افتتاح مصنع مخصص لعمل المجسمات الكارتونية وشخصيات ديزني وغيرها، فضلا عن المشاركة في عمل تلفزيوني بمحتوى محلي وثقافة تتناسب مع طبيعتنا المصرية التي نتمنى تنميتها عند الأطفال، والأفكار الإيجابية في عمل فني.