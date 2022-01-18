الامارات | تحذير لمستخدمي العدسات اللاصقة.. «خطرة» مع هذا المرض الشائع

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمستخدمي العدسات اللاصقة.. «خطرة» مع هذا المرض الشائع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر طبيب وجراح العيون إيغور أزنوريان، من خطورة ارتداء العدسات اللاصقة عند إصابتك بنزلة برد يؤدي إلى إتلاف عينيك وتفاقم نزلة البرد.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن الطبيب قوله أن بعد الإصابة بعدوى فيروسية في 1-1.5% من الحالات، تبدأ مضاعفات العين. وأضاف: «إذا تأثرت القرنية، على سبيل المثال، فقد تصبح الرؤية غير واضحة».

وبحسب الطبيب، عند ظهور العلامات الأولى للعدوى الفيروسية، مثل سيلان الأنف، أو السعال، أو التهاب الحلق، يجب التوقف عن ارتداء العدسات. وقال:«يبقى الكثيرون في العدسات اللاصقة، وخاصة أولئك الذين لا يظلون في المنزل أثناء المرض. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه تحت العدسات اللاصقة، تكون المضاعفات في العين أكثر صعوبة بعدة مرات من حيث الحجم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news