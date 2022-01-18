طبيب يكشف سبب ظهور كدمات على جلد مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف الدكتور بافل تراختيمان، أخصائي أمراض الدم، أسباب ظهور كدمات على جلد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وقال الطبيب إن الفيروس قد يتسبب في حدوث اضطرابات طويلة الأمد في نظام تخثر الدم، لذلك توصف للمريض أدوية مضادة لتخثر الدم ومنع نشوء الجلطات الدموية. ولكن هذه الأدوية بدورها يمكن أن تسبب ظهور الكدمات، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "من دون أدنى شك يؤثر الفيروس التاجي المستجد في تخثر الدم، حيث يزيد من تخثره، بمعنى يزيد من كثافة الدم، ما يمنع تدفقه في الأوعية الدموية بصورة طبيعية ويركد في الأنسجة. ومن بين الأدوية المستخدمة في علاج "كوفيد-19"، هناك مضادات التخثر. التي توصف وفقا لمؤشرات صارمة إلى حد ما ، وتناول هذه الأدوية يمكن أن يسبب كدمات أو ازرقاق الجلد".

وتابع: إذا ظهرت هذه الكدمات على الجلد خلال فترة العلاج من "كوفيد-19" يجب إبلاغ الطبيب المعالج عنها فورا.

ويواصل "يشير ظهور هذه الكدمات، إلى وجود خلل في نظام تخثر الدم. لذلك يجب استشارة الطبيب المختص فورا. لأن تكرر ظهورها على خلفية علاج "كوفيد-19"، هو إشارة للطبيب لإجراء تحليل للدم وتعديل جرعة الأدوية التي يستخدمها المريض في العلاج".

ويقول الأخصائي، "هذه علامة خطيرة. لأن مثل هذه الظواهر الجلدية، قد تدل على وجود أمراض خطيرة أخرى. لذلك عند ظهورها من دون تأثير أي عوامل خارجية، يتطلب استشارة الطبيب فورا".