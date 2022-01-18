احذر: هذا الطعام يزيد من خطر إصابتك بالخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يندرج الخرف ضمن الأمراض الشائعة في مرحلة الشيخوخة، وهو عبارة عن تدهور مستمر في وظائف الدماغ ينتج عنه اضطراب في القدرات الإدراكية مثل الذاكرة والاهتداء والتفكير السليم والحكمة.

وجد علماء بريطانيون من جامعة ليدز أن تناول اللحوم المصنعة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 44%.

وحلل الباحثون قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول الخصائص الصحية والوراثية لنحو نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس".

لمدة ثماني سنوات من المراقبة، سجل العلماء 2896 حالة من حالات الخرف المكتسب.

وفقًا للعلماء، فإن الخطر المتزايد للإصابة بالخرف من اللحوم المصنعة كان هو نفسه بغض النظر عن العامل الوراثي للشخص، واتضح أنه حتى تناول شطيرة باللحم المقدد أو النقانق كل يوم يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف بنسبة 44%، بحسب "سبوتنيك".

في وقت سابق، تحدث أطباء من كوريا الجنوبية عن ارتباط مرض ألزهايمر بأحد الأمراض المعروفة على نطاق واسع وهو متلازمة التمثيل الغذائي، وأكدوا أن المرضى الذين يعانون من هذه الحالة الشائعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر 11 مرة من الأشخاص غير المصابين به.