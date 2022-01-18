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4 طرق لتحضير الفول في المنزل.. بالتقلية والعدس والسجق

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فول

يعتبر الفول من أساسيات وجبة الإفطار، والعنصر المتواجد على المائدة كل صباح، كما يفضل البعض تناوله أثناء ذهابهم للعمل من على العربات، بمختلف أنواعه وطرقه، حتى يستطيعون بدأ يومهم.

ويُقدم «هُن» لربات المنازل، طرقا مختلفة لعمل الفول في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير فول بالثوم والطماطم

2 علبة فول مدمس  

2 حبة طماطم مبشورة دون قشر

عصير ليمون  

ملح  

4 فصوص ثوم مفروم  

زبدة  

كمون  

فلفل  

كزبرة جافة  

طريقة تحضير فول بالثوم والطماطم

- يشوح ثوم مع الزبدة ويتبل بملح وفلفل وطماطم مبشورة وعصير ليمون وكزبرة ناشفة وكمون ثم يضاف الفول

- ويغرف في طبق التقديم ثم تضاف الزبدة للوجه

- ويقدم ساخنا

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مقادير فول بالسجق

فول مدمس  

سجق بلدي  

بصل  

ثوم  

كرات  

كرفس  

طماطم  

كمون

ليمون  

ملح  

فلفل أسود  

زيت عباد الشمس  

طريقة تحضير فول بالسجق

- قطعي البصل مكعبات صغيرة ثم ضعي زيت في طاسة ومعه البصل المقطع.

- افرمي الفلفل الحار وضيفيه إلى الطاسة ثم ضيفي السجق إلى الطاسة.

- افرمي الكرات والكرفس وضيفيهم إلى الطاسة ثم ضيفي الكمون وملح وفلفل.

- افرمي الثوم وضيفيه قم قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وضيفيها إلى الطاسة.

- استمري في التقليب حتى تنضج ثم ضيفي الفول المدمس وعصير الليمون.

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مقادير فول إسكندراني بالعدس

فول مدمس  

عدس بجبة  

بصل  

ثوم  

طماطم مقشرة

فلفل أخضر  

زيت زيتون  

فلفل حار  

كمون  

عصير ليمون  

ملح  

فلفل أسود 

 طريقة تحضير فول إسكندراني بالعدس

- يشوح البصل في زيت الزيتون على النار.

- تفرم الطماطم وتضاف.

- تضاف الكزبرة الخضراء المفرومة.

- يضاف الفول المدمس والعدس.

- يضاف الملح والفلفل الأسود.

- يمكن إضافة الكمون وعصير الليمون والفلفل الرومى والحار.

- يهرس الخليط بالهراسة.

- يقدم الخليط حتى تمام النضج.

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مقادير فول بالتقلية والطماطم والزيت

فول مدمس  

بصل  

طماطم مبشورة  

طماطم   

حلقات ثوم  

زيت  

كزبرة جافة  

فلفل حار  

ملح وفلفل  

لية مفرومة  

بقدونس مفروم  

خبز بلدي   

طريقة تحضير فول بالتقلية والطماطم والزيت

- ترفع اللية مع زيت على النار ثم يضاف الثوم والبصل.

- يقطع الفلفل الحار والبقدونس.

- يضاف الفلفل الحار والكزبرة والطماطم والبقدونس والملح والفلفل.

- يضاف الفول ويترك قليلًا ثم يفرغ المحتوى في طاجن فرن وفوقه حلقات الطماطم.

- يسوى بالفرن ثم يقدم مع الخبز البلدي.

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