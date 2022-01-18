أبراج البنات النكدية وكيفية التعامل معها.. قماصة وحساسة ومتشائمة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

النكد من الصفات التي يمتلكها البعض، وينفر منها الكثير من المحيطين بهم، بسبب الغضب الموجود لديهم أغلبية الوقت، مما يأثر على الآخرين.

عبير فؤاد خبيرة الأبراج، شرحت لـ«هن»، أكثر أبراج البنات النكدية بحسب وصفها وفقا للمواليد كما يلي بالتفاصيل ونصائح التعامل معهن.

أكثر أبراج البنات النكدية

برج السرطان

صاحبة برج السرطان تميل للنكد لأنها شخصية من صفاتها أنها حساسة وعندما تشعر بجرح يكون عميق ولا تنسى وتحاول مسامحة الآخرين أكثر من مرة ولكن عندما يفيض بها الكيل، تبدأ بالانتقام، كما وصفتها عبير فؤاد بأنها «قماصة أوي كل شوية»، وتعمل على استرجاع الذكريات المؤلمة مما تجلب لنفسها النكد.

ويمكن التعامل مع نكد صاحبة برج السرطان من خلال محاولة جعلها تستمتع بحياتها ولا تتذكر الذكريات المزعجة لها وتحاول التفكير في أمور تعمل على سعادتها.

برج الجدي

تميل صاحبة برج الجدي للتشاؤم، ما يجعلها دائما تتوقع حدوث أشياء سيئة قبل حدوثها قائلة خبيرة الأبراج: «يتوقعوا البلاء قبل وقعوا ويفضلوا عايشين كأنه حصل وبيعتبروا في مؤشرات تدعو للقلق وللتشاؤم فده بيتسبب في نكد ومن أسباب النكد برده أنهم شكاكين».

ونصحت عبير أن التعامل صاحبة برج الجدي من خلال جعلها تطمئن وأنه ما تخشى حدوثه لم يحدث وفي حال حدوثه فهناك حلول.

برج العقرب

صاحبة برج الحوت شخصية حساسة جدا ولكنها متحفظة وتكتم ما بداخلها موضحة عبير: «ويفضلوا صابرين ويدوا فرص مع نفسهم لحد ما ينتقموا، وبرده أنها شكاكة من أسباب النكد».

وللتعامل مع صاحبة برج العقرب يجب اثبات حسن النية.

برج الحوت

صاحبة برج الحوت شخصية حساسة ومن صفاتها أنها «قماصة» حسب وصف خبيرة الأبراج، ولكنها متسامحة وعاطفية.

يمكن التعامل مع صاحبة برج الحوت من خلال كلام الحب.

برج الحمل

صاحبة برج الحمل معتدة بنفسها جدا وتميل إلى الغضب سريعا، ولديها إصرار وروح قتالية قائلة عبير «الحياة عندهم معركة على طول بيحربوا الحاجة لو مش ماشية زي ما هما عايزين بيبقوا في حالة ثورة عارمة».

يمكن التعامل مع صاحبة برج الحمل سواء بتركهم حتى الهدوء أو محاولة توصيل لها أن الموقف لا يستحق ذلك.