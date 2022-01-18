3 مفاتيح لطريقك إلى النجاح في العلاقات.. مدربة حياة تكشف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مفاتيح النجاح».. هو ما يبحث عنه جميع الناس حول العالم للوصول إلى أهدافهم في الحياة وهناك من يعتقد أن النجاح يقتصر فقط على العمل، إلا أن ذلك غير صحيح لأنها هذه الكلمة تمتلك الكثير من المفاهيم.

هبة سواح مدربة حياة متخصصة فى مجال العلاقات الأسرية، وتحقيق الذات، شرحت أن مفاتيح النجاح موجودة في أي جانب من جوانب الحياة سواء العمل أو التربية أو العلاقات أو غيرهم الكثير، موضحة أن النجاح لا يقتصر على شيء محدد، وفيما يلي 3 مفاتيح للنجاح بحسب قولها.

3 مفاتيح للنجاح في أي جانب من جوانب الحياة

العزم والالتزام أو commitment

المقصود بالعزم والالتزام أو commitment أنك الإنسان يبذل في ما يفعله أقصى جهده وإعطاءها الاهتمام اللازم.

الانضباط والتعويد أو discipline

والمقصود بالتعويد أو discipline هو أن يواظب الشخص على ما يقوم به ويستمر فيه حتى في أيام الملل أو التعب وغيره.

الصبر أو patience

يجب الصبر للوصول إلى النجاح، موضحة مدربة الحياة أن الثمرة لا تظهر في يوم وليلة لذلك لا بد من الصبر أو patience كما يطلق عليها.

مدربة الحياة: حط أي حاجة قدامك هتلاقيك محتاج 3 مفاتيح للنجاح

وأوضحت هبة سواح مدربة حياة أن الشخص يتخيل أن «الحظ» هو ما يلعب لعبته أو أنه حبه أو حماسه اتجاه شيء معين كفيل بأنه ينجحه فيما يريد: «أو أن استعجالك هيغير نواميس الكون، كل ده كلام مش واقعي».

التزام.. تعويد.. صبر

ونصحت مدربة الحياة وتحقيق الذات، كل من يريدون الوصول إلى النجاح في أي جانب من جوانب الحياة قائلة: «حط أي حاجة قدامك الاهتمام بصحتك مثلا، هتلاقيك محتاج الـ 3 مفاتيح دول للنجاج وهم التزام، تعويد، صبر».