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نصائح ذهبية لإطالة العمر الافتراضي لمستحضرات التجميل

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية للشركات المنتجة لمنتجات العناية بالجسم والمنظفات إنه يمكن إطالة العمر الافتراضي لمستحضرات التجميل من خلال اتباع النصائح التالية:

- لا يجوز الشروع في فتح العبوة إلا عند استخدامها بالفعل، مع مراعاة استهلاك مستحضر التجميل في أسرع وقت ممكن

- لعدم تلويث مستحضر التجميل ينبغي أن تكون اليد أو الفرشاة نظيفة عند استعماله

- لا يجوز خلط أو تخفيف مستحضر التجميل

- ينبغي غلق العبوة جيدا بعد الاستخدام

- يجب حفظ مستحضر التجميل في مكان جاف ومظلم وبارد، لا سيما مع المستحضرات ذات فترة الصلاحية القصيرة

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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