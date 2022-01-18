نصائح ذهبية لإطالة العمر الافتراضي لمستحضرات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية للشركات المنتجة لمنتجات العناية بالجسم والمنظفات إنه يمكن إطالة العمر الافتراضي لمستحضرات التجميل من خلال اتباع النصائح التالية:

- لا يجوز الشروع في فتح العبوة إلا عند استخدامها بالفعل، مع مراعاة استهلاك مستحضر التجميل في أسرع وقت ممكن

- لعدم تلويث مستحضر التجميل ينبغي أن تكون اليد أو الفرشاة نظيفة عند استعماله

- لا يجوز خلط أو تخفيف مستحضر التجميل

- ينبغي غلق العبوة جيدا بعد الاستخدام

- يجب حفظ مستحضر التجميل في مكان جاف ومظلم وبارد، لا سيما مع المستحضرات ذات فترة الصلاحية القصيرة