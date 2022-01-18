برج الحوت.. كيف ستكون حياتك العاطفية في 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرغب الكثيرين معرفة تنبؤات الفلك وتوقعات الأبراج عن حظ كل برج خصوصا على الصعيد العاطفي في العام الجديد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم توقعات الحياة العاطفية لبرج الحوت للعام الجديد، وفقا لموقع "timesofindia".

مواليد برج الحوت في 2022 سوف يقابلون الشخص الذي طالما انتظروه وسيشعرون بالاستقرار العاطفي وعلاقتهم بشريكهم ستكون أقوى وأعمق.

ولكن عليهم أن يكونوا حذرين فقد يخذلهم شخص ما، وهناك احتمالات بأن تكون مع شخص لا يتحدث الحقيقة لذا استمع إلى المعلومات التي يقدمها لك وفكر بها جيدا.

وبالنسبة لمواليد برج الحوت العازبين، يدخلون في علاقة حب قوية هذا العام، ولكن يجب أن يكونوا حذرين أيضًا.