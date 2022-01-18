هذا هو أول شيء يجب عليك فعله بعد الاستحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعد الاستحمام من الأمور الضرورية لدي كثير من الأشخاص، وإذا كنت تتبع روتينا معينا عند القيام بذلك أم لا، يتفق الخبراء على أن هناك خطوة واحدة عليك فعله بعد الاستحمام للحفاظ على البشرة، ونستعرضها لكم وفقا لما أورد موقع "healthdigest".

عند الاستحمام يجب أيضا الحفاظ على البشرة، خاصة باستخدام منتجات معينة أو الاستحمام في ماء ساخن جدًا، إذ يمكن أن يؤدي التعرض للماء الساخن لفترات طويلة إلى تفاقم بعض الأمراض الجلدية عن طريق استنفاد زيوت بشرتنا الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، الإصابة بالجفاف وذلك لاستخدام منتجات الاستحمام القاسية مثل الصابون، والمكون الموجود في الصابون الذي يقوم بذلك يسمى (مادة الفاعل بالسطح) والمواد الخافضة للتوتر السطحي هي مواد كيميائية تجذب الزيت والماء معًا، وعند دمجها مع الماء، تكون هذه المواد قادرة على إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة.

ونظرًا لأن الكثير من جفاف الجلد يحدث أثناء الاستحمام، فمن المهم تجديد الرطوبة التي فقدتها.

- هذا أول شيء يجب فعله بعد الاستحمام

يتفق الخبراء على أنه من الضروري الترطيب مباشرة بعد الاستحمام، لكن كثير من الأشخاص لا يدركون أنهم يقومون بالترطيب بطريقة خاطئة، ويمكن أن يؤدي تجفيف المنشفة القاسي إلى تهيج الجلد والحكة، بدلًا من ذل ، جففيها بالمنشفة ثم ضعي المرطب على الفور بينما لا يزال رطبًا لحبس الرطوبة.

ويقول الخبراء أن هناك استثناءات لهذه القاعدة، وتشمل المناطق التي تريد تجفيفها تمامًا الإبط وما بين أصابع القدم، لأن ترك هذه المناطق رطبة يجعلنا عرضة للإصابة بالتهاب الجلد.

لمنع إصابة الجلد بالجفاف، يشير الخبراء إلى استخدام درجات حرارة مياه فاترة والحد من الاستحمام بما لا يزيد عن 10 - 15 دقيقة، إضافة إلى أن المرطبات التي تأتي في أنابيب غالبًا ما تكون أكثر فعالية من تلك الموجودة في زجاجات، لذا اختار المنتجات الخالية من العطور التي تحتوي على مكونات مثل الفازلين وحمض الهيالورونيك والجلسرين وثنائي الميثيكون والسيراميد ، والتي يمكن أن تساعد في منع الجفاف والحفاظ على رطوبة الجلد.