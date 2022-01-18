طريقة عمل الحلبسة في البيت «زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حمص الشام المعروف بـ«الحلبسة»، من أكثر المشروبات الساخنة التي يبحث عنها ربات البيوت في البرد، لذا يستعرض التقرير التالي طريقة تحضيره في البيت «زي المحلات» على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل «الحلبسة»

نصف كيلو حمص الشام.

4 ثمرات بصل متوسطة الحجم.

نصف كيلو طماطم.

5 فصوص ثوم.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة شطة (حسب الرغبة).

طريقة تحضير حمص الشام

يغسل حمص الشام، وينقع في وعاء به كمية مناسبة من الماء، ويترك لمدة 6 ساعات أو لمدة ليلة كاملة.

يغير ماء النقع من فترة إلى أخرى، بمياه نظيفة، خلال ساعات النقع، لتزول مرارة الحمص.

توضع كمية مناسبة من الماء، داخل وعاء في اليوم التالي، ويضاف الحمص بعد نقعه، ويترك الوعاء على النار حتى يغلي.

يفرم البصل والثوم جيدًا.

يضاف البصل والثوم المفروم إلى الحمص، أثناء فترة التسوية على النار.

بعدما يغلي خليط الحمص، تخفض النار ويترك الحمص على النار حتى ينضج.

تضاف الطماطم المفرومة، إلى خليط الحمص والبصل والثوم.

تضاف رشة ملح ورشة سكر ورشة بابريكا ورشة كمون، وتقلب جميع المكونات معًا.

- اتركي خليط حمص الشام على نار هادئة حتى يتسبك تمامًا، وأثناء فترة التسوية أضيفي القليل من الماء حسب الحاجة.

يسكب خليط حمص الشام في كوب للتناول، واضيفي قليل من الشطة وعصير الليمون، حسب الحاجة.

طريقة بسيطة لعمل الحلبسة

3 أكواب ماء.

250 جرام حمّص منقوع ليلة كاملة.

6 فصوص ثوم.

كوب ونصف عصير طماطم.

نصف ملعقة صغيرة ليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير حمص الشام

اغلي الماء في قدر على نار قوية.

يضاف الحمص ويترك يغلي على النار.

تزال الرغوة البيضاء التي تتشكل أثناء الغليان.

أضيفي الثوم وعصير الطماطم.

يحرك الحمص ويترك حتى تغلي على النار.

يضاف حامض الليمون ويترك ليغلي على النار حتى ينضج الحمص.

يضاف الملح وارفعي القدر عن النار، ثم قدمي حمّص الشام في أكواب.