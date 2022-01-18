الامارات | مهرجان الظفرة.. تقاليد تراثية ترسخ الهوية الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الظفرة.. تقاليد تراثية ترسخ الهوية الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمل الفعاليات المتعددة في مهرجان الظفرة بدورته الـ15، في مضمونها التقاليد التراثية التي ترسخ قيم الهوية الإماراتية، إذ تستمر حتى 22 يناير الجاري بمنطقة الظفرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي.

وشهدت مزاينة إبل اللقايا للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل منافسات قوية بين مُلاك الإبل من الإمارات ودول الخليج العربي وعدد من الدول العربية، الذين قدموا للاحتفاء بتراث أهل الصحراء، وخوض منافسات مزاينة الإبل التراثية.

وتوج نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، عيسى سيف المزروعي، الفائزين بأشواط المزاينة، بحضور مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، عبيد خلفان المزروعي.

وتجذب طبيعة الطقس الشتوي الذي تتفرد به الإمارات بشكل عام ومنطقة الظفرة بشكل خاص، الزوار من كل مكان، وإلى جانب جمال الطقس هناك الفعاليات المتعددة التي صممها مهرجان الظفرة لتتناسب مع مختلف الفئات من الصغار والكبار.

وقال مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عبيد خلفان المزروعي، إن إدارة المهرجان حرصت على توفير الفعاليات والمسابقات التراثية المختلفة لترضي مختلف الأعمار والفئات، وعملت على تنوع المسابقات ما بين تراثية وثقافية وترفيهية، حيث أن المهرجان يتضمن سوق الظفرة التراثي الغني بالفعاليات وتنوعها وتعددها، ومنصة مزاينة الإبل، وشارع المليون الذي يقدم خدمات كثيرة لمرتاديه وجلسات بالهواء الطلق، إلى جانب ميادين المسابقات التراثية التي تقام فيها مسابقات الرماية والخيول والصقور والسلوقي وغيرها.

بدوره، قال عيد الحمادي، أحد الزائرين للمهرجان، إن الفعاليات الجديدة لفتت الأنظار بشدة، وعلى رأسها المسابقات التي تخص التراث الإنساني لدولة الإمارات، وفعاليات السوق الشعبي، والفعاليات التثقيفية الموجهة للأطفال، مشيراً إلى أن الإقبال لم يقتصر على أهالي منطقة الظفرة وإمارة أبوظبي فقط، بل شهد إقبالاً من سكان إمارات الدولة والسياح من خارجها، ما يشير إلى نجاح فعاليات المهرجان للترويج الجيد في استقطاب المتابعين.

وأكدت حمدة المنصوري، زائرة، أن الأجواء الشتوية العالمية تعتبر فرصة مناسبة لزيارة المهرجان بشكل يومي حيث يستمتع الأطفال والكبار بالفعاليات المتنوعة التي تقدمها اللجنة المنظمة باحترافية عالية، لافتة إلى أن أجمل ما في المشهد هو وجود جميع الأعمار ومختلف الفئات والجنسيات في المهرجان.

وقالت مريم مقدادي، زائرة، إن جمال الطقس والفعاليات المتعددة جذبت زوار المهرجان من مختلف الفئات العمرية، حيث أتت مع أسرتها لتذوق المأكولات الشعبية وشراء العطور والدخون، والشراء من المطاعم المتنقلة التي تتوافر بشكل كبير، وإعطاء مساحة للأطفال لتفريغ طاقاتهم في قرية الطفل والمسرح الرئيس الذي يقدم جوائز قيمة للكبار والصغار.

انطلاق السباق التأهيلي لبطولة السلوقي العربي

شهدت منافسات السباق التأهيلي لبطولة السلوقي العربي التراثي بمهرجان الظفرة بدورته الـ15، منافسات قوية في ميدان سباقات الهجن بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، إذ سجل السباق مشاركات من النوعين (الحص-الأريش)، وجرت المنافسات التأهيلية ضمن ثمانية أشواط لفئتي الذكور والإناث، لمسافة 2500 متر (أربعة أشواط لفئة الذكور، وأربعة أشواط لفئة الإناث).

مسابقة «المحالب».. تختتم الفئة الأولى «المحليات»

اختتمت مسابقة المحالب منافسات الفئة الأولى التي تضمنت أربعة أشواط لفئة المحليات (العرابي والخواوير) للشرايا والتلاد، والتي خصص لها 40 جائزة قيمة، فيما بدأت منافسات الفئة الثانية من مسابقة المحالب لشوطي المجاهيم شرايا والمجاهيم مفتوح، والتي خصص لها 20 جائزة قيمة، حيث تستمر المسابقة لغاية 21 يناير الجاري. وأسفرت نتائج شوط الخواوير تلاد محليات عن فوز المطية «طميعة» لمالكها بخيت مبخوت محمد عمريت عموش من سلطنة عُمان بالمركز الأول بمجموع حلبات بلغ 53 كيلو و300 غرام.

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