الامارات | «الحصن الثقافية» في أبوظبي تحصد جائزة مرموقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصن الثقافية» في أبوظبي تحصد جائزة مرموقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت منطقة «الحصن» الثقافية، التي تشرف عليها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أعلى تصنيف في فئة المباني ذات الاستخدامات المتعددة خلال حفل توزيع جوائز أخبار العمارة العالمية (وان) 2021؛ حيث تم اختيارها من بين قائمة نهائية ضمت ستة متنافسين دوليين. وتحتفي جوائز أخبار العمارة العالمية، التي باتت في عامها الـ13، بالمشروعات العمرانية فائقة التميز؛ حيث تكرّم الأعمال الفريدة للمهندسين المعماريين المبدعين وذوي الرؤية الاستشرافية في جميع أنحاء العالم. وتحتضن منطقة «الحصن» التاريخية قصر الحصن، أعرق وأقدم بناء تاريخي قائم في أبوظبي شكل على مدار السنين مقراً للحكم والأسرة الحاكمة وملتقى للحكومة في الإمارة. وتمثل المنطقة مجمعاً كاملاً يضم أول مركز مجتمعي متعدد الأغراض في الدولة، وقاعات عرض، وصالات عرض فنية، وورش عمل، ومكتبة، كما يحتوي على مساحات مفتوحة للفعاليات والتجمعات العامة، فضلاً عن بيت الحرفيين، الذي يوفر بدوره معرضاً دائماً مع تجربة غامرة تستعرض روعة الحرف اليدوية في دولة الإمارات من خلال المقتنيات والعناصر التفاعلية.

وقال الخبراء إن تصميم المنطقة الثقافية، البالغة مساحتها 140 ألف متر مربع، يمزج بين الحداثة والتراث البحري والصحراوي الغني للإمارة.

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