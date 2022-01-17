7 حلول سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة بعد السجائر

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يتأذى الكثير من الأفراد عند تعاملهم مع أشخاص ذات رائحة فم كريهة، بالإضافة إلى أنها تسبب إزعاجًا لصاحبها أيضًا خاصة المدخنين، إذ لا يستطيعون تقبيل أطفالهم، لذا تقدم «هن» نصائح للرجال للتخلص من رائحة السجائر في الفم، وفقًا لموقع «Health Line».

طرق التخلص من رائحة الفم بعد التدخين

- يلزم غسل الأسنان بشكل مستمر بالمعجون المناسب، على أن تستخدم الفرشاة مرتين خلال اليوم.

- تناول كميات مناسبة من الماء خلال اليوم، للمحافظة على ترطيب الفم، يساعد ذلك على التقليل من آثار رائحة السجائر، بالإضافة إلى دورها في ترطيب الفم بشكل مستمر، لذا يلزم تناول كميات مناسبة من الماء تصل إلى 8 أكواب خلال اليوم.

- في حالة عدم مقدرتك على تنظيف أسنانك، يمكنك مضغ علكة بدون سكر بضع دقائق، حتى لا تسبب ضررًا على مرضى السكر، بالإضافة إلى أن السكر يمكن أن تتغذى عليه البكتريا الموجودة في الفم، لذا سيساعد ذلك على تحفيز اللثة لتجديد إفرازات اللعاب، وبالتالي التخلص من آثار التدخين الكريهة.

- يمكنك استخدام معطرات الفم، ولكن مع الحرص على المنتجات التي لا تحتوي على نسبة من السكر، حتى لا تسبب ضررًا على مرضى السكري.

- استخدام مضمضة مناسبة بنكهة النعناع، إذ يعتبر من أفضل الأطعمة لإنعاش الفم، والتخلص من الروائح الكريهة.

- يمكنك تناول أنواع من المشروبات والأطعمة التي تساعد على تقليل رائحة السجائر في الفم، مثل الحليب.

- تجنب المشروبات التي تحفز رائحة السجائر الكريهة في الفم مثل: المشروبات الغازية، والقهوة.