بعد فيديو حمدي ووفاء.. من أين أتت فكرة الشموع في تسمية المولود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أثار اليوتيوبر الشهر حمدي وزوجته وفاء، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، بعد اعتمادهما على الشموع في اختيار اسم مولودهما الجديد.

وفي مقطع فيديو لهما أشعلا 7 شموع، كل شمعة تحمل اسم للمولود، وآخر شمعة انطفئت سُمى المولود على الاسم التي كانت تحمله.

من أين أتت هذه العادة وما علاقتها باسم المولود؟

توضح الدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات والمعتقدات والموروثات الشعبية في أكاديمية الفنون لـ"الخليج 365"، أن عادة الشموع المتقدة تُعد من إحدى طقوس وموروثات العرب في السبوع.

ويمثل عادة اختيار اسم المولود صراعاً وربما أزمة بسبب تمسك أحد الأبوين أو الأجداد باسم معين، لذا لجأ البعض لإشعال عدد من الشموع، ويطلقون على كل واحدة اسماً ويكون اسم الصغير على اسم الشمعة التي تنطفئ أخيراً، ويعتبرون ذلك بشارة على طول العمر والصحة.

وأضافت "إمام"، أن هناك فئة أخرى تعتمد في التسمية على أسماء الأجداد والجدات، والبعض الآخر يعتمد على الرؤية والحلم ويعتبر ذلك إشارة لتسمية المولود.

وتابعت أن العرب يخافون من الحسد خاصة إذا كان المولود ذكر، فيختارون أسماء قبيحة وغير مألوفة لدفع العين عن المولود.