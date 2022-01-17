اشرب ماء مضاف إليه نوع ملح معين وسترى تأثيرا مذهلا على جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تتكون أعضاء الجسم الأكثر حيوية في أجسامنا من نسبة كبيرة من الماء، وتتمثل أهمية الماء في الدم في ضمان تدفق وتوزيع البروتينات والجلوكوز والأيونات المعدنية والهرمونات والهيموجلوبين، ما يسهل نقل الأكسجين، بالإضافة ترطيب الجسم ونقل العناصر الغذائية عبر الخلايا.

لكن هل تعلم أن يمكن لتناول الماء المضاف إليه قليل من ملح الهيمالايا الوردي أن يوفر عديد من الفوائد الصحية للجسم؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما ذكر موقع "healthline".

- يتكون ملح الهيمالايا الوردي من كلوريد الصوديوم ، ما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل وضغط الدم في الجسم.

- يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين تقلصات العضلات، وذلك بفضل احتوائه على كمية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

- وأيضا هذا المشروب يحسن صحة العظام ومستويات الطاقة لديك، بسبب محتواه من الحديد والكالسيوم.

- يلعب الصوديوم الموجود في الملح دورًا أساسيًا في الحفاظ على توازن السوائل في جسمك، ما يساعد في ترطيب الجسم.

- يساهم في التخلص من السموم وتوازن درجة الحموضة في الجسم، بالإضافة إلى تحسين عملية الهضم.

- كما يعمل على التخلص من الأرق واضطرابات النوم.

نظرًا لأن هذا المشروب مصنوع من الماء وملح الهيمالايا الوردي فقط، لا يسبب أي آثارًا جانبية سلبية على الشخص إذا تم استهلاكه بكميات صغيرة.

لكن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بهشاشة العظام، حصوات الكلى.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى أو قصور القلب تجنب تناوله.

اقرأ أيضا: 8 أطعمة تتغير فوائدها حسب طريقة تحضيرها.. مثل المشروم والموز