الطريقة الصحيحة لـ لبس العدسات اللاصقة ونزعها.. 3 نصائح لحماية العين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العدسات اللاصقة من الوسائل التجميلية التي تحتاج الحرص التام عند وضعها في العين، ولا يقتصر استخدامها على التجميل فقط، بل يستعملها الذين يعانون من مشكلات في النظر، لذا يلزم أخذ العديد من الاحترازات الوقائية عند استخدامها.

نصائح عند وضع العدسات اللاصقة

تقدم «هن» في الخطوات التالية الخطوات الصحيحة لوضع العدسات اللاصقة «اللينسز» داخل العين، وفقًا لموقع «Health Line»:

- يلزم غسل اليد جيدًا بالماء، وتجفيفها.

- الخطوة الثانية، هي فتح علبة العدسات اللاصقة، واستخدمي أناملك لتنجذب العدسة إليها.

- بعد ذلك، اشطفي العدسة بالمحلول المناسب مع الحرص على عدم استخدام الماء العادي نهائيًا.

- يلزم الحرص على وضع العدسة على الجانب الصحيح، بالإضافة إلى التأكد من صحتها فإذا كانت تالفة تجنب استخدامها نهائيًا.

- يمكنك استخدام المرآة، مع فتح العين والنظر لأعلى، ثم وضع العدسة داخلها.

- بعد ذلك، قومي بإغلاق عينيك مع تدويرها برفق يمينًا ويسارًا، حتى تكون العدسة في وضع راحة داخل العين، وإن لم تشعر براحة يمكنك إخراج العدسة من العين وغسله بالمحلول ثم وضعها مرًة أخرى.

- نفس الخطوات مع العدسة الأخرى.

كيفية إزالة العدسات اللاصقة

- احرص على تعقيم اليدين جيدًا، مع التجفيف.

- يمكنك استخدام الإصبع الأوسط من اليد، لسحب الجفن من أسفل العين، والسبابة لسحب العدسة مع النظر لأعلى مثلما فعلت عند وضعها.

- بعد إزالة العدسة من العين، قومي بوضعها في راحة اليد الأخرى، مع وضع المحلول المناسب عليها لتعقيمها مع الفرك، وبعد ذلك ضعيها في علبة العدسات الخاصة.

- احرصي على تغطية العلبة جيدًا، وهذا ما ستفعليه أيضًا مع العدسة الأخرى.

نصائح للعناية بالعدسات اللاصقة

- يلزم الحرص على عدم ارتداء العدسات اللاصقة أكثر من الوقت المحدد.

- عدم تكرار استخدام المحلول أكثر من مرة.

- إذا كانت أظافرك طويلة، يلزم التأكد من استخدام أنامل الأصابع للمحافظة على العدسة من الائتلاف.