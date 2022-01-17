رانيا يوسف: «الإغراء مش وصمة عار.. والمشاهد الجريئة شغل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن الأعمال الفنية في الخارج بها مشاهد جريئة، متابعة: «إحنا منعملهاش عندنا ليه؟ خايفين من إيه؟ ده شغل، خايفين الناس تقول علينا سيدة سيئة السمعة؟ أو ممثلة إغراء؟ ده عادي جدًا، ممثلة إغراء دي لا شتيمة ولا وصمة عار، خايفه الناس تحكم عليكي، لو حد هيفكر بالطريقة دي في 2022 يبقى عندنا خلل في التفكير، الأفلام الإباحية متاحة على الموبايلات والتليفزيون، والمُشاهد مش هيستنى مني أني أنا اللي أطلع أعمله مشهد إغراء عشان أبوظ أخلاقه، ليه معملش؟».

رانيا يوسف لا تفكر في البطولة

وأضافت «يوسف»، خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة «etc»، أنها لا تفكر في البطولات على قدر تفكيرها في المشاريع الفنية الناجحة، موضحة: «بحب يرتبط اسمي بمشروع ناجح، وبمخرج ناجح يضيف لي ويزود لي رصيدي الفني ويعلمني، حتى لو الأدوار مش كبيرة، بس الناس تبقى خارجة من المسلسل وحافظين دوري».

وأشارت إلى أن عدم نجوميتها في الأعمال السينمائية، يرجع إلى أن الأعمال التي تعرض عليها تكون ناقصة.

رانيا يوسف: لا أبحث دائما عن الأفلام التجارية

وتابعت الفنانة: «الحاجات اللي بتتعرض عليا مش كل حاجة فيها كويسة، إما فيلم ضعيف أو منتج ضعيف أو مخرج ضعيف»، موضحة أن آخر عمل سينمائي قامت به كان «صندوق الدنيا»، وهذا كان قبل جائحة كورونا مباشرة، وكان عملا جيدا، مستطردة: «كان فيلم مهرجانات، أنا لا أبحث طوال الوقت عن الأفلام التجارية، بدور على الأفلام الفنية التجارية».