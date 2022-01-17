تحذير عاجل من عادة خاطئة يفعلها الملايين عند الاستيقاظ من النوم.. تسبب أمراضا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

عند الاستيقاظ من النوم يتبع الكثيرون روتينًا معينًا مثل شرب المنبهات بأنواعها، تناول أطعمة معينة، الاستحمام، ولكن هناك عادة خاطئة يفعلها البعض دون أن يعرفوا أنها تسبب لهم أضرارًا كبيرة تصل إلى التهاب المعدة.

حذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، في حديثه لـ«هن»، من عادة خاطئة خطيرة وهي التدخين على الريق إذ أن ذلك يتسبب في ارتفاع معدلات ضربات القلب، ويزيد من إفراز حامض المعدة ويسبب التهاب وحرقان بالمعدة، وربما يتسبب للإصابة بارتجاع المرئ.

أضرار تناول القهوة وتدخين السجائر على الريق

وشرح أستاذ علوم الأغذية، أن القهوة تمتلك نسبة كبيرة جدا من الكافيين، وعند تناولها على الريق مع السجائر، تؤدي إلى انسداد الشهية، وهو ما يتسبب في عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف والمعادن والبروتينات الكاملة، وبعد ذلك يشعر الإنسان بالتهاب وآلام بالجهاز الهضمي والشعور بالغثيان نتيجة زيادة العصارة المعوية.

وذكر أستاذ علوم الأغذية، أنه يجب تناول في وجبة الفطار الأطعمة التي تحتوي على قيمة غذائية، وبعد تناول الفطار بفترة يمكن للشخص تناول القهوة أو تدخين السجائر وحذر من الإفراط في ذلك.

تدخين السجائر على الريق يؤدي لمشاكل صحية كبيرة

فيما ذكر الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية، أن تدخين السجائر على الريق يؤدي إلى إصابة الرئة بشكل كبير، كما يكون هذا الشخص أكثر عرضة لتصلب شرايين القلب والجسم نتيجة النيكوتين.

وأضاف «عبدالحميد» أن تدخين السجائر على الريق يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتضخم عضلات القلب وجلطات القلب، بالإضافة إلى أن الشخص يكون أكثر عرضة لنزلات ربوية وشعبية مزمنة والتهابات رئوية، ولسرطان الرئة نتيجة تكرار ذلك الفعل.

وأكد أستاذ الصدر والحساسية أن التدخين يلغي وجود الجهاز المناعي نهائيا، ناصحًا بعدم التدخين وخاصة على الريق.